搶人才｜顏汶羽倡設房屋津貼減生活成本　黃錦輝：藍領亦有高需求

政府日前公布「搶人才、搶企業」措施細節，立法會議員顏汶羽今日（26日）接受電台訪問，直言對政策出台感到開心，認為香港高端人才極度不足，「搶企業」不單可帶動人才流入，同時有助本地經濟增長。



立法會議員黃錦輝則提到「香港創新科技發展藍圖」，認為計劃推出適時，不過他強調當局要「標本兼治」，除吸引海外人才外，亦要做好本地人才培育。



顏汶羽表示，以往有不少海外及內地人才表示對香港的人才計劃了解甚少，令他們「難以摸索」，當局現時推出一站式服務平台，讓海外人士更了解政府為其提供的支援、服務及配套。不過他提到，本港生活成本較高，或會削弱海外和內地高端人才來港意欲，建議港府興建人才宿舍、提供房屋津貼。另外，他認為海外經貿辦需要轉型，向外地多加宣傳本港的人才計劃。

黃錦輝提到，香港近年有約14萬人移民，當中有不少屬科創人才，香港要做到「標本兼治」，除了在短期內吸納更多科創人才外，長遠亦要做好本地教育，按《人力資源推算報告》中的結果，精準培養人才。他認為，香港推展再工業化時，高端人才及藍領人手都是十分重要，重複性工序則可引入機械人完成。