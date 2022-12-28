食肆復常︱網民盼店員續快測　黃傑龍：員工有人權　食唔食你決定

食肆防疫限制午夜起（12月29日零時）全面撤銷，不再要求店員每三天快測，亦毋須安排執枱專員，本身是連鎖食肆老闆的優質旅遊服務協會主席黃傑龍發帖，宣布旗下食肆「開心大取消」。不過，有網民擔心執枱專員「被炒魷」，黃則著大家放心，解釋員工一直都在從不同崗位調動。



有網民就提出應保留員工定期快測安排以保障食客，質問「其實取消快測可以慳幾多錢？」黃則毫不客氣反擊：「唔想同你爭拗，但係我啲員工都係人，都有人權。食唔食你自己決定，反正全香港冇幾多間會咁做，正常生活啦大家！」



黃傑龍指隨著「第599F章」作廢，明日起旗下食肆會「開心取消」六大防疫措施，包括撤走探熱溫度計、不再掃疫苗通行證、員工毋須每三天快測，撕走門口疫苗通行證適用處所及換氣率告示，亦不再設執枱專員。不過有兩項措施保留，包括防疫膠板及空氣淨化機。

有網民留言，希望連膠板都撤走，認為有不必要的心理影響及製造隔閡，黃回應指膠板只會分隔不相識的客人，而且疫前都有木板區隔，「用嚟增加客人私隱，傾偈開心啲。」至於網民要求保留執枱專員，黃則指員工們「只係唔著住嗰件衫，每個鐘頭洗手一次我哋從來都有、亦都會繼續，同事繼續有衞生意識。」