財委會平均每個項目審28分鐘　陳振英評官員：有啲淨答預備答案

立法會財委會今日（29日）召開年結記者會。主席陳振英表示，截至今年12月21日，獲財委會批准的項目共有70項，合共涉及1,775億元。



陳振英亦點評官員表現有差異，直言：「有啲要進步......只係喺標準答案到搵自己想講嘅嘢。」



陳振英指出，財委會合共舉行29次會議，總時數約67小時，平均28分鐘審議一個項目。70項已批項目中，37項與工務工程相關，包括威爾斯親王醫院、葛量洪醫院和聖母醫院的重建工程及元朗南發展工程等，合共承擔額約1,007億元。18項非工務工程建議，包括向防疫抗疫基金注資270億元和430億元，以分別推行第六輪紓困措施及「2022保就業」，和涉及68億元的15項人事編制建議。

陳振英否認審議時間短欠監察力

被問到每個項目平均審議時間不足半小時，委員會的監察功能是否不復存在？陳振英強調，不應以時間長短判斷討論是否深入，認為在「完善選舉制度」下，所有議員均是愛國者，議會不需要多餘時間處理程序和秩序問題：「官員、議員可集中討論細節。議員問嘅細節，都充分掌握民情民意，問嘅問題都係公眾關心嘅問題。而官員答問題都更有信心，唔需要處理無理指控、秩序。」陳振波形容議員和官員「各司其職」。

陳振英更不點名評價官員表現，坦言「有差異」。他表示，部份官員僅在「標準答案冊」中，找出自己想答的答案。部份官員則較為「熟書」：「除咗預備嘅答案冊，佢對政策熟悉，佢可以喺答案外，將政策背後理念講出嚟。」認為這些官員可以更清楚明瞭講解政策，讓公眾了解更多。

需討論項目「堆埋一齊」 要求政府改善

近日有不同議員關注財委會的議程編排，指政府在編排議程項目時，不時把多個需要討論的項目放在同一次會議審議。陳振英表示，已要求政府改善安排，盡量於每次會議都編排有需要討論的項目，同時避免將多個需要討論的項目都集中在個別會議處理。