明日大嶼人工島造價迫近6千億　葉劉淑儀質疑成本「計唔通」

政府早前公布「明日大嶼」的最新填海方案，人工島由原訂兩個，改為在交椅洲北、南及西填海A、B及C三個島。立法會發展事務委員今日（29日）召開會議討論最新方案。有議員支持方案，認為計劃使政府取回土地發展主導權，在經濟發展保守下，預計收益仍高於投資成本。



不過行政會議召集人、新民黨葉劉淑儀狠批政府漠視通脹、人口增長放緩，及地緣政治風險，直言「你哋唔可以當歲月靜好、天下太平，點樣起個幾靚嘅夢幻城市都得」，質疑當局未有妥善計算最終造價。漁農界何俊賢亦關注人工島工程對漁業界帶來的影響，形容填海如同「劏雞泡魚食」：「雞泡魚好好食，但劏得唔好會中毒！」



+ 7

政府為人工島定下「繁榮多元」、「綠色宜居」及「前瞻創新」三大規劃目標。選委界林筱魯支持發展人工島，認為基建工程不應以收益多寡為興建理由，不過他留意到有報道指填海與新界收地的成本相若，詢問當局有否比較兩者方案，哪一個方案的成本較低？發展局局長甯漢豪表示，每呎填海為本為1,600元，而新界收地賠償成本為1,500元，強調人工島屬於香港未來發展的重要投資，人工島落成後更可為香港經濟發展帶來收益。

民建聯陳學鋒建議政府考慮興建連接人工島與坪洲的道路，方便坪洲居民前往人工島。甯漢豪表示，對建坪洲接駁道路持開放態度，但表示坪洲鄰近地方有生態價值，局方會多加留意各項發展的可行性。

+ 3

葉劉斥人工島貴：使咁多錢只係300公頃？

不過政府最新估算，總工程造價將急升16%至5,800億元，葉劉淑儀直斥：「使咁多錢，只係300公頃？（政府）點攞返（土地）主導權啊？龍鼓灘都400公頃啦，你遲遲唔拎返出嚟，就拎一個工程師、規劃師聯合炮製嘅夢幻城市出嚟？」她質疑，政府進行計劃造價成本預算時，未有將通脹、物料成本增加、人手不足等納入考慮因素。

另外，她又提到未來人口增長放緩，質疑香港未來對土地需求將會減少：「人口增長率0.77% ，即係一個女士生唔到一個小朋友，有幾多人需要用咁多地？雖然可以改善居住環境，但我哋仲有鼓勵人去大灣區！對空間估算要基於經濟發展、人口增長！」最後她直言：「你哋唔可以當歲月靜好、天下太平，點樣起個幾靚嘅夢幻城市都得，而唔考慮呢啲因素㗎啵。」

+ 3

何俊賢：人工島如同雞泡魚 「易中毒」

何俊賢表示，漁業界必定會反對任何不必要的填海，他承認填海可以減少岸上不必要矛盾，但強調「愈填得多，水域愈少」，受壓迫的群眾由陸地轉移至海上。甯漢豪表示，當局會從四方面補償漁業界，「我哋會善用水體，興建漁人碼頭、船會，但細部工夫都需要時間部署，同業界、議員商討。金錢補償、漁業基金，都有其他水域可考慮，讓漁民繼續作業。」

議員亦關注北部都會區和人工島同期興建，會扯高建築物料和人工成本。選委界洪雯提醒，政府在進行多項工程時需要控制建設節奏，控制原材料使用量以及勞工需求，以免令各項工程成本飊升。

發展局局長甯漢豪回應指，未來有大量公私營工程安排，2024年政府要到立法會申請撥款以進行工程研究，屆時會向立法會有更詳細交代。