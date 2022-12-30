通關內地｜梁文廣倡設港人名額　鄧家彪：春節宜優先照顧探親需求

政府目標在明年1月15日前，落實與內地有序通關。立法會議員梁文廣建議，設立香港居民專用名額，並優先容許經商、探親、奔喪及上學的港人返回內地。工聯會立法會議員鄧家彪提倡分為即日來回及長時間逗留名額，按實際需要再調整。



鄧倡通關需求分兩隊 即日來回、長期逗留各有配額

梁文廣指出，近日查詢領取回鄉證的市民增加，希望政府盡早公布通關安排，包括設有多少名額等。他說，通關後相信會有非香港居民經香港返回內地，建議設立香港居民專用名額，確保有探親及上學需要的港人能夠入境內地。他認為，一併重開多個口岸能起到分流作用，建議政府作簡單分流，例如學生及探親人士可透過特定口岸往返內地。

鄧家彪說，不少港人希望回內地處理日常事務，包括處理被凍結的銀行戶口等，建議將名額分為即日來回及長時間逗留兩類，再按實際需求作調整，例如估計農曆新年前較多人回內地探親，長時間逗留的需求較高。

對於政府取消密切接觸者檢疫規定，鄧家彪稱，很多工友希望上班，賺取更多收入，取消密切接觸者檢疫本來是好事，但憂慮僱主要求密切接觸者放無薪假，希望僱主與僱員互諒互讓，例如僱主可為密切接觸者提供有薪假期。