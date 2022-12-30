扶貧會重組︱政府：有意見派錢免稅無助滅貧　資源將投向最需要者

特首李家超早前宣布重組扶貧委員會，將策略改為「精準扶貧」，今日（30日）公布新一屆成員名單，非官方委員由20人減至18人，現任立法會議員陳凱欣、鄧家彪、霍啟剛、容海恩卸任，新一屆成員再無立法會議員。新成員則包括中大經濟學系副教授莊太量等；即將出任團結香港基金總裁的李正儀、社區組織協會施麗珊、連鎖食肆老闆黃傑龍獲續任。



黃傑龍同時獲委任為關愛基金專責小組副主席，現任增補委員、泛民前立法會議員張國柱不再續任。社會創新及創業發展基金專責小組也公布新一屆委員名單，現任增補委員、社聯蔡海偉亦會卸任。新一屆扶貧委及兩個小組任期均由明年1月1日起至2024年6月30日，較往屆任期縮短。



政府發言人表示，委任原則是「用人唯才」，當中考慮才幹、專長、經驗、誠信和熱誠，並充分兼顧有關諮詢組織的職能和工作性質。新一屆委員來自不同社會界別，令政府能多聆聽社會不同意見，讓政策及措施切合不同群組需要。因應部分現任委員任期已達四年半，而政府委任非官方成員出任有關組織同一職位不應超過六年的原則，所以今屆扶貧委任期為一年半。



黃傑龍獲委任為關愛基金小組副主席

扶貧委過往的職責，包括透過按年更新的「貧窮線」分析受監察貧窮情況，檢視現行政策和探討新措施，以達致防貧及扶貧目的。特首李家超上任後宣布重組扶貧委，以研究和識別「精準扶貧」的目標群組，原定本月初公布的最新一份貧窮報告至今未公布。政府發言人表示，會與新一屆扶貧委緊密合作，落實精準扶貧的政策方向，盡快開展有關工作，並會視乎工作進展，適時公布有關措施取得的成效。

扶貧會非官方委員減至18人 再無立法會議員

政府發言人指，新一屆扶貧委員會將採用新的職權範圍，即「就扶貧事宜向政府提供意見，以及推廣跨界別合作精準處理貧窮問題」。而過往採用的「貧窮線」按「相對貧窮」概念制定，以住戶收入作為量度貧窮的單一指標，並無考慮資產及負債，亦沒涵蓋普及化而不設經濟審查的非現金福利轉移等。發言人指，社會上有意見認為政府使用公帑推出非經常性措施，包括派發現金或提供非恆常的稅務減免，只能短暫減少貧窮人口及改善貧窮率，無助長遠解決貧窮問題。

扶貧委員會主席、政務司司長陳國基表示，由他領導的共創明『Teen』計劃，是本屆政府精準扶貧的首項舉措，通過政商民合作，聚焦扶持來自弱勢社群的初中生。政府定當全力以赴，與新一屆扶貧委員會攜手做好精準扶貧的工作，把資源投放到最需要幫助的人身上。