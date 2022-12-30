理大衝突︱記者管萬用鉗判囚　記協憂寒蟬效應　保安局斥混淆視聽

反修例期間，警方持續多日圍堵理工大學，台灣公視專題特約香港記者鄧卓儒於拍攝時被捕，因管有萬用鉗及鐳射筆，近日被裁定「公眾地方管有攻擊性武器」罪成，判囚15個月。香港記者協會表示遺憾，認為判決為行業帶來寒蟬效應，對公權力的監察造成制肘，嚴重影響採訪工作．



保安局今日（30日）發聲明反擊，批評記協的指控是「毫無事實根據和混淆視聽」，任何人倡議某類人可以因其身分享有特權，縱使犯法但無須面對法律制裁，是完全違反法治精神。



公視特約記者、香港獨立編導鄧卓儒。（公視）

保安局強調，新聞從業員與其他人一樣，都有義務遵守法律，重申在《公民權利和政治權利國際公約》下，新聞和言論自由可以為保障公共安全等原因而受到限制。任何人不論背景、專業，都要為違法行為負責，「與言論、新聞和出版自由無關，沒有人可以凌駕於法律之上。」

聲明又指，在香港，任何拘捕和檢控都是針對犯罪行為，與涉案人士的政治立場、背景或職業無關。就著鄧卓儒案，「享有獨立司法權的法庭已就案件作出判決」，證明檢控行動有充分事實和法律理據支持，正如判詞所指，記者職責範圍內，並無必要帶備萬用鉗及鐳射筆。

記協昨日（29日）發表聲明支持鄧卓儒，強調相信鄧卓儒「只是進行採訪工作」，倘記者為追尋真相，身赴現場採訪，卻要冒入獄風險，將為行業帶來寒蟬效應，「傳媒無法追尋真相，最終受損的只會是社會大眾。」