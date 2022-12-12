理大衝突｜18名封鎖區被捕者否認暴動　控方指有人訊息曾提救理大

大批示威者在2019年11月18日，警方圍堵理工大學後上街，並引發衝突，警方最終在油麻地一帶設下封鎖區，成功截獲213人。當中18人今（7日）在西九龍法院否認暴動等罪受審，控方指法庭可根據各被告的裝備、被捕地點等，確定他們藉身處暴動現場參與其中。控方另指其中兩名被告事前在WhatsApp 中，提及相約他人一同參與「救理大」的示威活動。



18名被告：勞俊軒 （27歲）、呂鋒（20歲）、吳進欣（23歲）、倪倬傑 （25歲）、蕭竣旻 (20歲）、蕭子慧 （23歲）、蕭穎鈊（22歲）、黃靖斐 （19歲）、黃紫情（26歲）、張振鴻（31歲）、張婉兒（19歲）、趙泳姿（19歲）、鍾凱文 （19歲）、古倩誼 (21歲）、黃沅詩 （18歲）、林堅信（21歲）、李浚維 （18歲）及何羚甄（17歲），全被控一項暴動罪，指他們於2019年11月18日在窩打老道至咸美頓街之間的一段彌敦道參與暴動。張振鴻另被控管有物品意圖摧毀財產罪，指其管有1枝汽油、3塊布及4個打火機。

2019年11月理大衝突期間，理大一帶曾發生激烈衝突。(詳看下圖)

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示威者當晚與警方對峙

控方案情指，2019年11月17日起，理工大學遭大批示威者佔領，期間亦有人前往理大增援。11月18日晚上，大量示威者在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶與警方對峙，他們多次作出破壞社會安寧的行為，包括用鐳射光線照射警方、不斷向警方投擲汽油彈致車道多處著火等，導致交通嚴重擠塞。警方估算示威者在案發期間共投擲了251枚汽油彈。

大部份被告黑衣打扮身上有口罩

警方作多次警告後發射催淚煙驅散，惟示威者未有散去。警方其後展開圍捕行動，示威者四處逃散，最後共213人被截停，包括本案18名被告，他們大部份為黑衣打扮，身上被搜出口罩、生理鹽水等裝備。

有被告要求他人提供豬嘴

警方事後檢驗首被告勞俊軒及第五被告蕭竣旻的手提電話，發現勞透過 WhatsApp於案發當日相約其他人於晚上一起到旺角範園參與「救理大」、並要求其他人離開時向他提供「豬嘴」；及發現蕭的WhatsApp提及於2019年11月 17日計劃相約其他人前往油麻地、尖沙咀、旺角、紅磡一帶參與「和理非出發救理大」事件。控方指出，法庭可根據各被告的裝備、裝束、被捕地點等，確定他們必然藉身處暴動現場參與其中，藉以鼓勵現場其他人士。

案件編號：DCCC 443、576、656/ 2021