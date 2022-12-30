人大釋法｜陳弘毅：無否定終院裁決 黎智英可向特首申請證明書

基本法委員會委員、港大法律學院憲法講座教授陳弘毅向《香港01》表示，今次人大未有否定終審法院就黎智英聘用海外大律師的裁決，是相對低調和溫和的處理；釋法內容是在國安法實施程序上作出補充，說明涉國家安全案件要聘請海外法律代表時，須有特首發出的證明書。



因此，他不認為釋法會對黎智英造成不公，因確立了證明書適用範圍後，黎智英有權向特首申請證明書。



陳弘毅指出，今次釋法涉及國安法第十四條和第四十七條，主要為說明，當香港特別行政區法院在審理危害國家安犯罪案時，遇有涉及有關行為是否涉及國家安全或者有關證據材料是否涉及國家秘密的認定問題，應當向行政長官提出並取得行政長官就該等問題發出的證明書。

釋法只觸及程序安排

他分析指，今次釋法只涉及執行國安法時一些程序問題，因為過去未有清楚說明由身為國安委主席、特首所發出的證明書，原來可適用於處理涉國安法案件聘用海外法律代表事宜：而隨著今次釋法後，便有例可依。

對原有法律作補充 毋損法治

陳弘毅不認同今次釋法猶如突然在本地法制上加插證明書的程序，強調人大常委會只是解釋一些早訂明在法例內的條文，為原有法律作補充。因此，他認為不會對本港法治造成影響。

陳弘毅：不會對黎智英造成不公

至於今次釋法會否對已獲終審法院批准聘用海外律師的黎智英造成不公平？陳弘毅不認同此說法，因為終審法院批准黎智英聘用海外律師的裁決，只是按法律授予海外律師來港出庭的資格，並非批准有關律師可以入境，兩者有根本的分別。

他重申，港區國安法早訂明有證明書制度，只是之前大家不了解證明書的適用範圍，而黎智英向終院提出申請前，未有按國安法立法原意，先向特首提出申請並獲發證明書，故不存在加插新要求的情況。

他重申，人大常委會的釋法並未否定聘用海外律師，前提是要先向特首作出申請，並獲發證明書，因此黎智英也可以向特首提出申請。