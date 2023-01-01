民建聯元旦啟動禮　公布六大工作方向　設對外聯絡小組專責外訪

民建聯今日（1日）舉行以「匯聚人才 邁進新時代」為題的元旦日啟動禮。民建聯主席李慧琼分享該黨今年六大工作方向，當中提到成立「對外聯絡小組」，有系統地規劃工作，又稱未來會走訪大灣區，推動大灣區與東盟的緊密合作。



該黨亦邀請五大類別代表，包括全國人大代表、立法會議員、政府團隊成員、人才庫成員、及區議員和幹事進行工作分享。其中，來自民建聯的財經事務及庫務局局長許正宇讚揚該黨是跨階層、跨界別的黨派，積極提出意見，協助政府突破盲點和不足。



李慧琼表示，過去一年是不平凡的一年，在特區及中央政府支持下，香港渡過年初嚴峻疫情的衝擊，民建聯亦全力投入抗疫工作，在艱難時期為港人派發物資。民建聯去年積極協助做好行政長官選舉，全力支持特首李家超參選，亦以「迎接新時代，燃點新希望」為題，提出對新一屆政府的期望，為李家超制定參選政綱，及未來施政提供參考。

未來六大工作重點

李慧琼指，為達到「匯聚人才 邁進新時代」，民建聯未來會做好以下六項工作，第一，繼續推動香港融入國家發展大局。她表示，剛過去的港區人大代表選舉中，民建聯有7位成員成功當選。她承諾，民建聯會用好人大平台，「發揮兩地雙向溝通的作用，服務社會各界，同時積極解決港人、港企在內地遇到的問題，推動香港發展把握機遇，融入國家發展大局。」

第二，努力建設良政善治。李慧琼表示，民建聯自成立以來，一直以真誠服務香港為宗旨，在新時代下，民建聯會檢視自身理念、定位，確保民建聯是一支有信理、有擔當、有能力的隊伍，更好服務市民，團結各界，促進社會利益。她又指，民建聯未來會繼續培養人才，吸納社會有意參政的人才。

第三，加強對外聯繫，講好香港、中國故事，令香港可以加快走出疫情，盡快復常。李慧琼透露，該黨有意成立對外聯絡小組，「有系統地規劃工作，未來會走訪大灣區，推動大灣區與東盟的緊密合作，開拓經貿和民間往來，配合國家發展。」

第四，更好服務市民，為市民排憂解難。李慧琼指，地區工作是支撐民建聯發展的重要基石，只有通過地區工作，真誠服務市民，該黨才可以與市民心連心，爭取社會支持，並把握社情民意，發揮政府和民間橋樑的作用；第五，加強民建聯自身建設，調整內部架構，以提升跨階層發展；第六，加強青年工作，研究成立青年支部，將青年工作做得更細、更深。

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民建聯政府團隊成員代表、財經事務及庫務局局長許正宇表示，加入政府後，深深感受到民建聯是跨階層、跨界別的黨派，「好多時喺我嘅範疇，有啲會計、保險、金融嘅內容，好多黨友都積極畀好多好意見我哋，我相信呢個勢頭係會持續。」他又相信，凡事須靠「天時地利人和」，他指：「天時，係愛國者治港同新選舉制度下，係新時代開始；地利，香港作為背靠祖國，聯通世界嘅優勢，係任何地方都攞唔走；人和，離唔開民建聯同咁多位（市民）嘅支持。日後，我哋都會繼續以好謙卑嘅心聽大家嘅意見。」

民建聯立法會議員代表陳克勤表示，在愛國者治港下，議會有新面貌，不再是以前吵鬧的局面，民建聯作為議會裡最大政黨，會繼續推動政府良政善治，「今日嘅議會、政客，唔應該係小修小補，民建聯嘅議員有我哋自己嘅政策倡議，今日嘅議會，唔係代表某階層嘅利益，民建聯代表香港全部市民嘅利益。」