明日大嶼｜民建聯支持填海方案 倡推「居屋遠期樓花」助市民置業

民建聯支持政府今日公布涉及5800億元的中部水域人工島填海方案，認為政府以多管齊下方式開拓土地，填海製造1000公頃土地，可讓政府更掌握土地供應主導權，並建議政府推「居屋遠期樓花」，讓市民更早鎖定置業意向。



民建聯認為，人工島將做到經濟走廊的效果，作為金融中心的擴展，鞏固香港現有的經濟及金融優勢；而項目連接維港都會區及北部都會區兩個都會區，四通八達的基建，可成為本港大型交通紐樞，形成更大的循環格局。

劉國勳（右）與陳學鋒（左）指民建聯支持中部水域人工島方案（民建聯直播截圖）

政府填海方案開支為5800億元，較2018年時估算的5000億為高，但政府預料人工島的私人住宅和商業用地賣地收入約有7500億元；亦估計人工島全面發展後，相關的經濟活動每年可增加約2000億元。

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民建聯發展事務發言人劉國勳議員認為，人工島填海項目、基建可令全港市民受惠，而政府以保守估算，賣地收益亦較填海及基建所需的開支高，加上有關填海部份，現時價格與新界收地補償相若，而有關鐵路及第四條過海隧道基建項目均能讓全港受惠。故項目未來將帶動經濟發展，並增加未來的土地、房屋供應，項目屬投資未來，值得支持。

至於融資選項，劉國勳認為，按現在經濟環境，較可行的是公私營合作中以「鐵路加物業發展模式」及「填海及基建設施工程」較為可取，透過提供物業發展權減少政府開支，並提供誘因讓鐵路公司或發展商參與及提早完成相關工程。

房屋供應上，政府建議人工島的公、私營房屋比例為7:3，劉國勳建議，在7成公營房屋供應中，政府應提高如居屋等資助置業的房屋數目，滿足夾心階階的置業需要，亦讓人工島將來居民的組成更多元，配合商業區的發展。

在市區缺乏土地下，民建聯認為人工島亦可成為推動社區重建的動力，建議政府推出「居屋遠期樓花」，讓市民更早鎖定置業意向，為訂定長遠人生目標帶來積極影響。民建聯立法會港島西議員陳學鋒指此舉，令市民更有信心為未來打拼。