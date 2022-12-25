民建聯議員許願迎聖誕　陳恒鑌仔仔為聖誕老人準備⋯｜政壇諸事町

今年聖誕節適逢防疫限制放寬，為節日增添不少色彩，街上再現人潮慶祝聖誕。民建聯一眾立法會議員更戴上聖誕樹、雪人、鹿角等頭飾拍片，分享他們聖誕願望，十分搞怪。其中，陳恒鑌更在個人社交平台上分享兒子為聖誕老人準備的小心思，讓他直呼「好好笑、好有童真！」



鄭泳舜穿上「醜陋聖誕毛衣」（Ugly Christmas Sweater）。（民建聯影片截圖）

鄭泳舜在衣著上可謂花足心思，他按聖誕傳統穿上「醜陋聖誕毛衣」（Ugly Christmas Sweater），許願希望疫情盡快消退，有更多大型體育比賽、文化藝術表演讓香港市民觀賞。

陳克勤的聖誕願望最為特別。（民建聯影片截圖）

陳克勤的聖誕願望最為特別，他祝願市民過一個「平安又環保」的聖誕節，他亦不忘提醒大家聖誕節不要以寵物作為聖誕禮物：「因為寵物唔係聖誕禮物」。

則當選立法會議員的陳永光亦現身影片當中。（民建聯影片截圖）

上周日（18日）剛當選成為立法會議員的陳永光亦有現身在影片中，他祝願市民生活盡快回復正常、健健康康，曾指自己少使用英語的他，在片尾亦應節地以英語祝福市民「Merry Christmas」！

陳恒鑌昨晚（24日）平安夜在個人Facebook上，分享了一張擺了紙包飲品、兩塊曲奇，和一粒糖果的照片。他笑指：「阿仔睡前擺定，話要給聖誕老人食」，他更直言「好好笑，好有童真！」未知昨晚聖誕老人最終有否到陳恒鑌家作客呢？