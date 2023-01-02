疫情．1.2｜新增20230宗確診　74名患者不治再創反彈後單日新高

衞生署衞生防護中心公布新增19,863宗本地感染個案，以及367宗檢測陽性輸入個案，總數20,230宗，比昨日再少3,000宗，連續兩日回落。另有74名患者不治，再創4月8日以後單日新高，累計有11,943 名患者不治。



政務司司長陳國基昨日在社交網站發文指，努力爭取最早在1月8日實施首階段通關，除了現時已經開放的口岸外，部分已關閉多時的口岸將會恢復運作。他又指通關初期會為往返兩地的旅客預設配額，旅客並需核酸檢測陰性才能過關。香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，令日（2日）起港鐵職員將回到高鐵西九站、羅湖站、落馬洲站等「埋位」準備通車。



今日疫情總覽：



-增20,230宗確診，比昨日少3,131宗。

-輸入個案367宗，佔整體個案比率1.81%；相比同日29,068機場入境旅客人次，確診比率則為1.26%，七日平均比率是3.30%。

-新增74名患者死亡，再創4月8日之後的新高，7日平均死亡率略升至0.264%，整體死亡率維持在0.45%，累計死亡人數為11,943人。

-累計5,233名病人留院，當中535人為新增確診病人，新呈報23宗危殆及42宗嚴重個案。

港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率持續上升，最新為1.26，即一名患者可傳染多於一人。（港大醫學院圖片）

1月3日【00:00】踏入2023年，本港旅遊業有望復常。香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭(Michael Moriarty)表示，雖然疫情下樂園面臨營運挑戰，但仍能憑品牌實力及新產品，贏得港人歡心。

為迎接即將到訪的外地旅客，莫偉庭表示，樂園將在2月2日「創夢家開放日」辦招聘會，提供600個職位空缺，包括餐飲、保安、銷售等。今年除了《冰雪奇緣》主題園區將在下半年啟用外，4月亦會與香港芭蕾舞團合作，每日在魔法書房上演5場Duffy系列表演。

【22:23】本港與內地有望於下周日（8日）推展第一階段通關，但2.7萬名跨境學生暫未能受惠，要等到2月1日及2月15日中學及小學分別恢復全日面授課才跟大隊來港上課。

有收跨境學生的青衣荃灣商會學校校長周劍豪表示，大部份跨境學生都正忙於向學校領取在學證明以辦理所需證件，也要買新校服，「三年前嘅校服都唔啱着。」他擔心跨境學生回港上實體課後，未必能馬上適應，或需要時間融入，而學校正與社工及輔導老師商討如果協助跨境學生更好融入。

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【19:13】中港通關在即，斥資864億元興建的廣深港高鐵重開有望。實政圓桌立法會議員田北辰引述消息表示，會分三階段重開，首階段只涉及短途列車，即深圳北、廣州南等六個車站；次階段會涉及長沙、潮汕等；最後才是北京、上海等車站。另外，按照港鐵之前的說法，會於通關前的三天售票，即有望本周四（5日）開售。



雖然首階段通車未能直接前往北京等地方，不過鐵路工會聯合會主席林偉強指，理論上乘客到達內地車站後，其實亦可在內地購車票前往其他地方，例如過往部份人前往廣州南站時，會選擇先從香港乘坐高鐵到深圳北，再購買另一張車票轉乘到廣州南站，因為車費會更便宜。

【17:23】政府今（2日）公布，沙田御龍山、鑽石山龍蟠苑等地區污水檢測結果呈陽性，病毒量相對較高，顯示可能有隱性患者存在。政府將陸續向將會陸續向居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

▼1月2日 污水樣本呈陽性地區▼



【17:22】入冬之後急症室求診人數急增，多家醫院急症室逼爆，其中聯合醫院急症室今日（2日）中午前，等候時間更長達8小時以上，有心臟病病患者家屬表示，一直在陪病人等「上房」，但由早上9時等至下午3時，仍然未有床位。

醫管局表示，現時為冬季服務高峰期，市民輪候急症室服務的時間較長，個別個案可能需要等12小時，呼籲病情較輕市民到私家醫生或私家醫院求診。

▼ 1月1日 元旦賽馬日投注額17億▼



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【16:41】衞生署衞生防護中心公布新增19,863宗本地感染個案，以及367宗檢測陽性輸入個案，總數20,230宗。另有74名患者不治，再創4月8日以後單日新高，累計有11,943 名患者不治。

兒童個案方面，在伊院留醫的兩月大女嬰仍然情況危殆；瑪嘉烈醫院留醫的兩月大女嬰情況嚴重；兒童醫院留醫的22個月大女童情況嚴重。

至於本港疫情是否已經到頂？呼吸系統科專科醫生梁子超表示，需視乎開學後，學校呈報的陽性比例是否有所減少，以及需視乎污水監察走勢是否向下，才能得到疫情走勢的明確訊號。

▼ 1月1日 605人參加元旦冬泳拯溺錦標大賽▼



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【16:22】政府資訊科技總監辦公室宣布，隨着多項防疫抗疫措施陸續放寬，支援「疫苗通行證」的「安心出行」電話熱線（2626 3066）以及設於25個港鐵站的流動支援站將於一月八日停止運作。

【12:40】本港近日掀起搶藥潮，當中「必理痛」更被搶購一空。政府今日（2日）強調，市民不必搶購個別品牌的藥物，本港現時有756個已註冊的藥劑製品含「撲熱息痛」（Paracetamol）成分，其他品牌的止痛退燒藥仍然供應充裕。

政府重申，現時「撲熱息痛」藥物在公營醫療系統內的備存量維持在約五至六個月的日常使用量，政府亦計劃加緊採購，考慮把額外採購的藥物預留給一些有需要但無接受公營醫療服務的市民，例如可能未能負擔藥物開支的低收入家庭，以及個別因出現地區性藥物短缺而未能購買相關產品的市民等。

▼12月26日 必理痛缺貨▼



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▼ 1月1日 工展會閉幕日逼爆▼



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【12:29】香港與內地最快於本月8日（星期日）實施首階段通關，廠商會會長史立德今早（2日）接受電台訪問，認為通關初期政府應讓有緊急需要的市民優先前往內地，期望商界可獲分配約5千至6千個名額，按實際情況再將整體通關名額增加至5萬至10萬個。另外，他建議統一香港及內地檢測結果的CT值要求。

而鐵路工會聯合會主席林偉強透露，硬件方面已為通關作好準備，但港鐵人手短缺問題逐漸浮現，擔心若遇突發事故，人手未必能即時配合應變

【10:49】上月撰文建議特區政府取消安心出行等防疫措施的港大微生物學系臨床助理教授薛達(Siddharth Sridhar)，再次在社交網站撰文，指內地現時某程度上，正重演本港去年初爆發第五波疫情情況，建議內地要緊急提升應對重症的加護設施能力，又指監測對由中國入境人士的基因組數據，可令病毒的進化趨勢變得清晰。

【10:05】政務司司長陳國基昨日（1日）稱努力爭取最早在本月8日實施與內地首階段通關。港大生物醫學學院教授金冬雁今日(2日）接受電台訪問，指港大推算本地每日最多有20萬人受感染，通關肯定會造成「少少風險」，但強調「香港應該要對自己有信心，都幾年啦，疫情已經風土化」。不過他建議應統一來港人士接種疫苗劑數的要求至3針。

▼12月27日 高鐵西九龍站準備恢復通車▼



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【09:15】中港通關在即，勞聯立法會議員周小松今日（2日）指出，旅遊業界雖然有約20萬名從業員，但三年的疫情嚴重影導遊收入，大多數人已經轉行，他指勞聯曾向會員進行調查，逾九成會員因已有一份穩定工作，及對前景無信心，不願意重返旅遊業，他建議政府向業界提供津貼，吸引人手重返行業，以應對通關。

【07:05】踏入新一年，本港與內地通關在望，政務司司長陳國基昨日（1日）表示，將爭取最早下周日（8日）實施首階段通關。



《香港01》綜合最新資料，整理成通關攻略，港人規劃出境前，宜確保「三寶」（回鄉證、核酸測試證明及車票/飛機票）準備就緒，其中核酸檢測有效期為採樣後48小時內，並由認可檢測機構發出證明文件。市民可選擇於社區檢測中心採樣，付費索取專供出行之用的紙本證明文件，最快12小時內取得檢測結果，但需付240元，標準收費則為150元，檢測結果24小時內出爐。值得注意的是，出入境時需出示紙本證明，電子版本或手機訊息不會受理。

【07:00】本港新冠肺炎確診個案於2萬宗徘徊，回顧上周（去年12月26日至今年1月1日公布）疫情，錄得本地及輸入個案共164,182宗，比之前一周（去年12月19日至12月25日公布）增加逾兩成半。

上周七日平均留醫病人總數升19.20%，達到5,067人，平均危重總數增30.07%至385人；而上周有407名患者不治，按周增39.86%。對比患者數目的7日平均死亡率，上周微升0.021個百分點至0.247%。

▼12月29日 機場抵港乘客首日無需做核酸檢測▼

