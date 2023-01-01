通關內地｜陳國基：爭取最早在1月8日實施首階段通關

政務司司長陳國基在社交網站發文指，努力爭取最早在1月8日實施首階段通關，除了現時已經開放的口岸外，部分已關閉多時的口岸將會恢復運作。他又指通關初期會為往返兩地的旅客預設配額。



內地本月8日起放寬防疫限制，包括有序恢復中國公民出境，特首李家超早前被問到兩地通關安排時，只重申目標最遲1月15日前可落實通關。



陳國基在題為「回望·展望——落實「四通」目標」的文章中指，行政長官李家超訪京後為香港市民帶來一份新年禮物，就是恢復和內地通關。相信大家關心的，是通關的時間和安排。行政長官指派由他帶領15個政策局共同參與的「通關事務協調組」正分秒必爭地擬訂穩妥方案以達致逐步、有序、全面通關。

他指特區政府同時與中央、粵深政府相關單位密切聯繫，努力爭取最早在1月8日實施首階段通關，除現時已經開放的口岸外，部分已關閉多時的口岸將會恢復運作。而通關初期，會為往返內地和香港的旅客預設合適的人數安排，並逐步增加往返內地和香港的海陸空交通班次等，以符合實質需要。他強調會視乎首階段通關運作情況，進一步擴展通關規模，最終達致全面通關。

▼12月27日 高鐵西九龍站準備恢復通車▼



+ 3

為減低疫情交叉感染的風險，陳國基指港府建議到內地的港人和到港內地旅客，必須事先接受核酸測試，確保陰性才可過關。

他回顧去年，指香港過了不平凡的一年。展望2023年，殷切期望社會各界與政府繼往開來，攜手帶領香港在「由治及興」的新征程上昂首闊步，落實「四通」目標。他所指的四通，除了是與內地通關之外，還包括人才聯通、通力合作和政通人和。

政府全力吸引人才 達至人才聯通

人才聯通方面，陳國基指由他帶領為香港「搶人才」的工作已全面展開，去年12月底正式開展一系列新措施，包括推出新設或經優化的多項人才入境計劃；在政府各個駐內地和海外辦事處成立「招商引才專組」，主動聯繫並吸納人才來港；並開通「人才服務窗口」線上平台，為各地人才提供一站式電子化申請參加入境計劃和簽證服務。

政府亦正全力為「人才服務窗口」籌設實體辦公室，以專責制訂人才招攬策略和宣傳。他強調對未來三年達到所訂的KPI充滿信心，每年通過各項人才入境計劃輸入一共至少35 000名預計逗留至少12個月的人才，豐富本港的人才庫。

各部門通力合作 改善民生

至於通力合作，他指政府致力增進民生福祉，在政、商、民三方協作下，「共創明『Teen』計劃」全面推行，計劃第一期「超額」四成收生，讓2 800名學員受惠。他會領導扶貧委員會研究和識別其他目標群組，做好精準扶貧工作；同時推動政府在18區逐步成立「地區服務及關愛隊伍」，通過推展關愛活動，凝聚各界建設社區。

全力以赴做實事 達至政通人和

至於政通人和，陳國基強調政府繼續上下一心、全力以赴，以做實事為原則、堅定確保「一國兩制」實踐行穩致遠，繼續做好三個「落實」，包括落實中央全面管治權、落實「愛國者治港」原則、落實特區維護國家安全的法律制度和執行機制，並持續提升治理能力和管治水平。