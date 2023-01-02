地區人士憂互委會終結公權力傾側　江玉歡質疑政府組關愛隊有矛盾

全港逾1,600個、基層諮詢架構之一的屋邨互助委員會（互委會）於元旦日（1日）前正式解散。「關注互委會去向聯盟」（聯盟）前日（12月31日）舉行研討會，回顧有近50年歷史的互委會，聯盟其後在社交平台發文，稱「我地（哋）係被式微！」以表示不滿。地區人士亦陸續發文「悼念」互助委員會，其中前黃大仙區議會議員張茂清形容互委會「無奈地遵循政府要求被迫解散」，又指政府因對社會民意的恐懼，故此連最基層的互委會也不文放過。



立法會議員江玉歡今日（2日）發文表示關注互委會的後續安排，質疑政府解散互委會，但同時成立地區關愛隊是自相矛盾。房屋局局長何永賢則強調房委會會繼續舉辦屋邨活動，透過多元渠道與屋邨租戶保持溝通。



民政事務處去年以「角色日漸式微」為由，發信至全港互助委員會，要求不遲於今年1月前解散，約50個屋邨互委會旋即成立「關注互委會去向聯盟」向政府表達不滿，又質疑民政事務處在未有任何諮詢下取消互委會，形容是「黑箱作業」。聯盟強調互委會以往在不同困難時期，均有支援居民，包括疫情期間送上物資支援街坊、新界西大停電期間主動聯絡不同的居民支援其需要等，批評「式微論」只是政府一廂情願的說法。聯會去年先後到立法會及申訴專員公署投訴，不過最終仍難逃解散命運。

聯盟於12月31日的研討會上，放置一個寫上「壯志未酬身先死，政府殺會太無良」的白色花籃，並進行默哀儀式，以表達對互委會「壽終正寢」感到極度惋惜，同時向政府表達極度不滿。

地區人士紛紛發文「悼念」互委會

前黃大仙區議會議員張茂清發文回顧過去的地區服務工作，向各位互委會成員多年為屋邨事務的付出及貢獻致謝，他慨嘆說：「互委會完成其歷史任務」。他又指，隨着互委會解散，地區聲音只會愈來愈少，公權力只會繼續向一面傾側，認為政府對社會民意恐懼，「將有機會透過民選代表的機會都要整頓，連最基層的互委會也不放過」。

前觀塘區議員莫建成慨嘆指，自他辭任議員後，得到互委會的協助，成為他與居民的聯絡點，有機會讓他為街坊提供協助，認為政府「連小小的互委會也不放過」，直言「實屬可悲」。

屯門區議會副主席黃丹晴指，雖然近年逐漸淪為「保皇黨」的助選機器，但仍然有一些互委會是非常實幹。（資料圖片）

屯門區議會副主席黃丹晴回顧互委會歷史，指互委會最初的功用是因應當時香港治安敗壞而建立的居民互助組織，同時亦成為地區的諮詢架構之一，「雖然近年逐漸淪為保皇黨的助選機器，但仍然有一些互委會是非常實幹。」

江玉歡：成立關愛隊但解散互委會 是自相矛盾

江玉歡表示，互委會一直擔當著房委會與居民的聯繫角色，部份亦有辦居民聯誼活動，形容對長者來說「是一個寄託，也是一個方便」。她聽聞有部分屋邨因互委會解散而影響管理服務，感到可惜與慨嘆。

江玉歡質疑政府一方面成立地區關愛隊，一方面解散所有互委會，認為「有點自相矛盾」。（資料圖片/張浩維攝）

江玉歡認為一個恒之有效的居民組織是社會資產，直言「與其要一刀切將它們取代，倒不如將之優化或將有問題的才取代。」又質疑政府一方面成立地區關愛隊，一方面解散所有互委會，認為「有點自相矛盾」。

她認為，社會動盪兩年、疫情歷時三年，社區最需要的是重新融和，及建立和諧與信任，在這關鍵時刻及未有充足準備和更好的替代方案下，直指「這樣解散居民組織是否明智和恰當實在見仁見智」。

何永賢強調，房委會未來會繼續透過多元渠道與租戶保持互動與溝通。（資料圖片/張浩維攝）

何永賢則強調，房委會未來會繼續透過多元渠道與租戶保持互動與溝通，計劃邀請屋邨居民擔任項目活動大使，同時將會在住宅地下大堂擺放意見箱、印製屋邨通訊等，又提醒公屋租戶可以繼續親身前往屋邨辦事處，與房署職員交流有關屋邨管理事務的意見。