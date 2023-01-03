人大釋法｜曾撰文撐終院 梁愛詩：因不喜歡影響法院決定行為

終審法院駁回律政司挑戰英國御用大狀Tim Owen代表黎智英後，撰文支持終院裁決的前律政司司長梁愛詩，今日（3日）解釋她當日的考量，強調她從來不反對人大釋法，只是在特區政府有決定前，已有人提出若政府敗訴便要釋法：「我不太喜歡這種行為，不應該影響法院的決定。」



她又指國安委由一群政府高官組成，相信不易犯錯。但她表明若大家對官員無信心，她也沒有辦法。



終院去年11月28日作裁決後，由梁愛詩以〈支持終審法院在黎智英案的裁決〉為題的撰文，旋即流出，而特首李家超於同日傍晚宣布尋求人大釋法。梁愛詩在文章中稱同意終院拒絕政府上訴裁決，但補充當時未讀判辭；她在文中也力陳應按本地現有法律程序處理海外大律師來港，更反問有指英國律師不懂國安法，「香港大律師又有多少經驗？」她文末更反問「有人要求釋法。釋哪一條？」

梁愛詩今日接受NOW新聞台訪問時，被問到當時是否認為對釋法無從入手：「我無理由反對釋法，根本當時特區政府未提出釋法，但有些人出來說，如果判政府輸，我們就會申請釋法，我不太喜歡這種行為，不應影響法院的決定。」所以她才提出到底要解釋哪條法呢？她認為人大常委會今次的處理方式相當精明。

我無理由反對釋法，根本當時特區政府未提出釋法，但有些人出來說，如果判政府輸，我們就會申請釋法，我不太喜歡這種行為，不應影響法院的決定。 前律政司司長梁愛詩

人大常委會於去年12月30日通過就《香港國安法》第14和47條釋法，說明若無本地執業資格的海外律師若要參與本地涉國安法案件，應先取得特首發出的證明書，若法院並無提出申請，則交由國安委作判斷。

▼2022年12月30日 人大常委會通過就《香港國安法》釋法▼



曾擔任基本法委員會副主任的梁愛詩認為，人大常委會只是說明程序，並無擴大國安委的權力。她說：「人大常委會作這決定，是尊重特區的高度自治權，中央政府亦對國家安全負有根本責任，在法律解釋上作出澄清，說清楚程序如何做，把事情交特區政府自行處理。」

人大釋法未有為特首創造權力

她強調，人大常委會今次處理方法相當恰當，既尊重國家的全面管治權，也尊重特區的高度自治權，把兩者統一有機對接。特區政府負責執行國安法，若執行上有問題向中央報告，尋求指示相當恰當。

她又主動回應有人擔心今次釋法創造了權力，強調中央今次無對相關案件作出任何決定，只是解釋法律，澄清了條文賦予特首的權力。她又指，人大常委會也沒有就海外律師能否參與國安法案件作決定，只是要交特首判斷。

梁愛詩：相信國安委不易犯錯

被問到若國安委作出錯誤決定，如何保障市民權利？梁愛詩認為國安委由特首、三名司長及警務處處長等高層官員組成，相信不易犯錯：「他們作出的決定，我相信不易犯錯，但如果你對人完全無信心，對任何政府官員、任何權威都無信心，我想我也沒有辦法，令你對國家安全委員會有信心，會合理合法地履行職責。」

（若國安委犯錯，如何保障市民權利？）他們作出的決定，我相信不易犯錯，但如果你對人完全無信心，對任何政府官員、任何權威都無信心，我想我也沒有辦法，令你對國家安全委員會有信心，會合理合法地履行職責。 前律政司司長梁愛詩

她最後指，國安法的案件涉及許多不可公開的機密資料，會影響執法及國家之間的關係，不可期望會完全向公眾公開。

▼2022年11月28日 特首李家超宣布就黎智英案提請人大釋法▼

