通關內地︱觸發外國收緊港人入境？李家超：通內地乃領事商會所求

香港與內地周日起（8日）首階段「通關」，不過內地仍處爆疫高峰期，早前大幅放寬防疫已牽連港人出遊限制增加，美、韓、澳及加等多國先後要求港人登機前須提供陰性檢測證明。特首李家超今日（5日）公布「對內通關」安排時，被問到會否導致更多海外國家增加對港人的檢疫要求。



李形容「對內通關」是「復常」一大步，接近百分百恢復疫前狀況；而香港的開放階段與海外更加接近，也是不同國家領事及商會對香港的要求，「係符合大家嘅共同意願」，他強調會盡力發放訊息，讓外國掌握香港疫情受控的實況。



唔同國家，好多時經佢哋嘅總領事、或者商會要求香港咁做（與內地通關），係符合大家嘅共同意願，多方面都希望達到嘅目的，今次這一步令同最終目的只是一步之遙。 李家超：與內地通關符合外國領事所求

李家超很有信心，政府的訊息可以令外國了解香港疫情受控，而海外很多國家已經完全開放、完全復常，香港的情況「同佢嘅階段更接近」。他說，香港現時的防疫措施原則上只保留「口罩令」及「確診者隔離令」：「好有信心經一段過程，香港實際情況國際上有目共睹。」

「好有信心經一段過程 香港實況國際上有目共睹」

他又相信，出入內地要求48小時內核酸檢測結果，是有效的風險管控，在人流暢順有序下希望「通關配額」盡量多：「『香港回復正常』，起碼喺我上任半年聲音非常大，大家認為『總有一天我們必須復常』！」他強調，香港的疫苗接種高、而且超過250萬人曾經染疫，整體建立了免疫屏障，加上有足夠藥物等，以及經優化的醫療體系，相信內地人來港風險可控。