陳茂波：通關後人流物流顯著改善 將重塑香港品牌

財政司司長陳茂波表示，本港與內地正式落實有序通關，預料隨著便捷的兩地往還逐步回復，人流物流都會顯著改善，將對本港出口、旅遊、零售及餐飲業等，帶來更大支持。



他又表示，本周六我將啟程前往瑞士出席達沃斯世界經濟論壇，屆時將會與環球政商領袖和企業高管等交流，詳細介紹香港的最新情況、機遇與發展潛力，並積極推介本港在金融、創科，「搶企業」、「搶人才」，以及文化旅遊方面的最新發展。



陳茂波在網誌中指，經過3年疫情，社會步入復常階段，政府已經部署推廣工作，準備在內地和海外加強宣傳，推廣香港經濟新亮點、文化新視野，以及旅遊新體會，他會領導專責小組，重塑香港形象和品牌，全方位說好香港故事、突顯香港優勢和發展機遇。

他指，整個問責團隊今年會積極出訪不同國家、地區和市場，同時向海外和內地說好香港優勢、推廣各項旗艦活動及盛事。除出席世界經濟壇，下半年會有一系列國際組織的年會舉行，他亦會出訪東盟及歐洲等本港的重要巿場。

此外，金融管理局今年亦會帶領金融代表團出訪中東及東盟等地區。貿易發展局亦安排了多個外訪考察及商務團，包括二月份組織城市建設服務業業界考察團出訪印尼，也會安排訪問團到包括泰國在內的多個東盟市場。

至於內地方面，他指旗艦活動之一是年中在廣州舉行的Smart HK「創新升級 香港論壇」；在深則會舉行以大灣區消費者為目標組群的活動，旨在推廣香港品牌及特色設計產品。