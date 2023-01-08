互委會｜江玉歡引基本法證結社自由　質疑解散欠法理：香港講法治

全港逾1,600個、基層諮詢架構之一的屋邨互助委員會（互委會）於今年元旦日（1月1日）全數解散。立法會議員江玉歡今早（8日）在社交平台發文，引用《基本法》第27條，力證港人有結社自由，質疑在組織未有違反法律下，政府沒有足夠的法律基礎強制解散互委會，直言：「香港是一個講求法治的社會」，促請政府就解散互委會的法律依據澄清及交待。



互委會解散後，有不少地區人士發文表達不滿，質疑政府因恐懼民意而出此下策。江玉歡於上周一（2日）亦曾發文評論互委會解散事宜，認為政府同時成立地區關愛隊是自相矛盾。

江玉歡今日（8日）再度出擊，反問「政府憑什麼法理基礎及依據解散1600個互委會？」，她撇開坊間揣測的政治原因，單從法律角度分析，指互委會是民間組織，依據特定目的成立，主要聯繫居民，而根據《基本法》第27條，香港居民享有言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由，組織和參加工會、罷工的權利和自由，她強調香港市民有結社自由，「除非有關組織違反法律，否則不應無緣無故遭解散」。

江玉歡翻查警方紀錄，指根據社團條例註冊的社團有數千個，反問「為什麼政府會有權取消或解散千多個互委會？」、「政府可以用行政理由隨便解散市民合法組成的組織，怎樣能夠保障市民結社的自由？」她認為即使政府對地區事務有更好安排，如成立關愛隊，亦不應在沒有足夠法律基礎下強制解散互委會。