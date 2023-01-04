互委會壽終正寢　屋邨問題未解決

民政事務局去年通知全港屋邨互助委員會須於今年前解散，而可能取代其角色的「關愛隊」至今尚未正式組建，使得兩者服務銜接出現了「空窗期」。不少互委會前成員認為當局最終都未能夠說清楚罷廢原因及替代方案，又指房屋委員會與私營管理公司跟進問題效率往往較慢，批評此舉將會犧牲鄰里居民的感情與利益。



對於即將成立的各區「關愛隊」，有議員建議可以委派這些互委會的舊成員出任，但也有聲音質疑「關愛隊」始終欠缺法定地位，結果可能會導致它們行事不受制約或無從問責。另一方面，由於「關愛隊」參照區議會選區劃分小隊，但不少選區裏存在數種房屋，一般相信較難做到像昔日互委會那樣適切與快速回應街坊的訴求。

互委會除了在內處理事務，也會花時間認識街坊。

要旨在建立社區動員力

無論政府打算是用「關愛隊」抑或其他機制來填補廢除互委會帶來的空缺，其主要任務肯定是要扭轉本港社區組織動員能力不足之弊。年初本港疫情期間，就有內地專家形容香港相關能力較弱，連前任行政長官林鄭月娥都不得不承認是因為這樣，才導致無法落實全民強制檢測及封區禁足措施，並且希望日後可以建立類似於內地街區、里長的基建。

不過，內地街道辦事處乃是地方人民政府依法設立的工作機構，而城市居民委員會、村民委員會的設立也是由地方人民政府決定，並且設有對應的組織成文法以及需要接受政府監督。相比之下，香港這邊的互委會、「關愛隊」皆不是法定組織，與當局的關係自然亦較疏離。出於釐清職權與確定責任等需要，設立具法定地位的基層社區組織確實應該提上議程。

再者，政府早前提交立法會民政及文化體育事務委員會的文件顯示，「關愛隊」的功能包括「協助處理突發和緊急事故」、「協助政府傳遞信息」等，有關工作肯定要求掌握區內住戶概況及與社區組織作好溝通，所以它日後應該跟區內既有的房委會辦公室、樓宇業主委員會或業主立案法團等組織以至物業管理公司建立密切聯繫，千萬不能獨立各自為戰。

《施政報告》提及設立「地區服務及關愛隊伍」（關愛隊），全港十八區會劃分為不同小區，廣納地區組織和團體成為小區的「關愛隊」。（資料圖片）

屋邨眾多難題亟待應對

更加重要的是，曾經設有互委會的各處屋邨，現時繼續有着許多困難需要解決。譬如近日一些地區鼠患問題異常嚴重，有涉事互委會成員直到解散前夕，仍在向房屋署爭取盡快處理邨內的垃圾與鼠患；再如個別屋邨過去係以互委會名義委聘邨巴服務和向運輸署遞交申請，未來續期事宜由誰負責尚無定案。

至於房委會轄下屋邨管理諮詢委員會跟互委會同步終止，也使得居民失去討論舉辦墟市或文娛康樂活動、物管公司續約等事務的平台。而考慮到不知什麼時候會反撲的新冠疫情，加上日前市面藥物近乎被人搶購一空，屋邨亦得準備隨時要像去年那樣由互委會幫忙派發防疫物資。偏偏就是在這時候，當局卻執意全盤廢除互委會，但又沒能及時趕上讓「關愛隊」補位。

本港街道衞生屢遭詬病，鼠患問題更影響不少市民。（資料圖片／余俊亮攝）

目前政府僅稱荃灣、南區會於2023年第一季率先成立「關愛隊」，而別的地區甚至沒有任何時間表，意味着這種社區組織「空窗期」可能更長。況且「關愛隊」終究是服務整個分區而非個別屋邨，官員宜考慮調整做法或設計新猷，盡快委任出一個真正以屋邨為單位提供服務的組織，讓屋邨居民不致在重重難關前失去「幸福感」。