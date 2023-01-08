通關｜議員紛到各關口視察稱未見擁擠　張欣宇即日往返深圳食早餐

香港與內地今早（8日）通關，除特首李家超等政府官員到關口巡視外，亦有不少政界人士到場直擊通關人流及安排。



民建聯立法會議員兵分兩路，梁熙及周浩鼎到香港深圳灣出境口岸視察首日通關的狀況，周浩鼎發文指，雖然通關人數眾多，需要一段排隊時間，不過他稱讚秩序大致良好。他又提到，即使在進入口岸範圍時，一度出現車輛擠塞，但部門也很快作出了交通疏導。

他提醒通關人流眾多，口岸充足人手非常重要，又期望當局在熟習通關情況後，儘快加大配額數量，方便市民往來內地。

而林琳、陳恒鑌及劉國勳則到落馬洲口岸視察。林琳表示，就她觀察關口可以順利消化每班車的人流，市民約10分鐘即可過關。陳恒鑌表示明白通關初期礙於人手和交通安排，政府需設配額，期望政府可在農曆新年後增加配額，方便市民回港上班上學。劉國勳提醒，全面通關後，每日往返過境人流將會增加，或對東鐵造成壓力，建議港鐵除了增加班次外，亦需研究設額外車卡，以疏導人流。

「A4聯盟」林素蔚亦到福田口岸直擊通關情況，她指至早上8時半，通道運作大致暢順，現場人流未見擁擠。

同屬「A4聯盟」的張欣宇表示，眼見今日（8日）早上時段通關名額仍然充裕，因此決定搭乘首班車前往落馬洲過關，隨後即折返香港，親身考察和體驗往返過關全流程。張欣宇其後發文指自己「簡單在深圳食完早餐」，並分享通關攻略，包括：1）同一份核酸報告，在報告有效期內，即日來回沒有問題；2）香港居民向深方口岸人員出示回鄉證，即可免預約回港；3）持有非回鄉證的香港居民向深方人員說明情況，出示北上時的預約信息，也可免預約回港；4）兩地的檢查預約信息是獨立的一個流程；5）3歲以下兒童，兩地均不要求核酸證明；6）北上或南下，市民可用WeChat搜尋小程式「海關旅客指尖服務」，提前填寫內地海關的申報表。