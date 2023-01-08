民建聯橫額「片嚟片去」？　沙田分部解釋窩心原因｜政壇諸事町

民建聯作為建制派最大政黨，為更好聆聽市民意見，分為四個支部並設立辦事處。有眼尖網民近日發現該黨新界北沙田團隊的橫額上，介紹該黨地區人士時，以「大圍片」、「火炭片」，及「市中心片」分區，「片來片去」讓人大惑不解，有網民笑指「諗咩輸入法都諗唔到佢想打咩」。



民建聯沙田支部主席祝慶台接受《香港01》查詢並解話，原來一切源於一顆想服務市民的心：「讓沙田居民更容易找到民建聯地區辦事處及具體負責的民建聯代表。」



有網民留意到新界北沙田團隊的橫額上，以「片」形容分區，直言百思不得其解。（Facebook截圖）

祝慶台表示留意到有網民關注民建聯沙田支部的一款橫額中，寫上「大圍片」、「火炭片」、「市中心片」，大家似乎不太明白為何是「片」？祝慶台解釋指沙田有很多個小選區，民建聯的辦事處無法全部覆蓋，為加強我們的社區民生服務工作，民建聯沙田支部要求區議員及社區主任，不能僅服務一個小選區，而是服務一個大區。

民建聯沙田支部主席祝慶台解釋「片」的窩心原因。（祝慶台Facebook圖片）

他舉例指，「火炭片區」即包括穗禾選區、火炭選區、駿馬選區，而在穗禾辦事處服務的社區主任陳壇丹，則要處理整個「火炭片區」的居民投訴、個案跟進，以及提供民生服務等。

香港似乎較少以「片區」或「片」形容地區分區，被問到「片區」及「片」源於哪個地方；民建聯會否有意統一所有橫額字眼，以「片」代表分區時，祝慶台僅稱：「我無其他回應」。

事實上，片區在內地較常使用，有時簡稱片，即一個區域分成若干的分區。而片區又可以有縱橫兩種分類，橫向片區是純粹地理區域，沒有權力關係；縱向片區是一個管理區域（系統），分成若干的「半下級」分區，涉權力關係、管理系統。