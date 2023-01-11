通關︱楊永杰籲留意內地核酸檢測時間　梁文廣倡限帶5盒藥出境

中港恢復免檢疫通關，立法會「A4」聯盟議員楊永杰、林素蔚、張欣宇和梁文廣關注關口運作和各項配套安排，楊永杰更親身測試港珠澳大橋口岸運作。



議員關注核酸檢測的標準和承受能力，亦提出限制每人只可以攜帶5盒藥物出境，以制止搶藥潮。



楊永杰測試港珠澳口岸通關流程，提醒市民要查詢內地檢測服務情況和時間。（楊永杰Facebook影片截圖）

楊永杰實測港珠澳關口 均十分順暢

楊永杰在通關首日（8日）經港珠澳大橋口岸前往珠海，過程順暢，車程加上過關手續只需50分鐘。他周一（9日）在珠海做核酸檢測兩度撲空，呼籲市民留意。

他透過微信小程式「國務院客戶端小程序」查詢核酸檢測服務的機構及採樣點，看到珠海高新區人民醫院是其中一個核酸檢測機構，到醫院後職員卻說不再提供核酸檢測服務，指示前往金鼎文化廣場的核酸檢測區，但該處原來有午休時間，建議市民動身前先致電核酸檢測機構查詢是否仍提供服務，以及留意開放時間。

他說，珠海核酸檢測費用為人民幣13元，收費遠較香港便宜，可選擇以鼻腔拭子或咽喉拭子採樣，下午3時完成後，晚上9時半已收到陰性結果。

楊永杰昨日（10日）取道澳門搭「金巴」回港，下午拱北口岸人流密集，但相當順暢，只要15分鐘即入境澳門。而澳門過關香港只需要5分鐘，並提醒「金巴」尾班車是晚上11時半。

楊永杰建議，港府跟隨內地核酸檢測CT值設在35，與內地標準看齊，並應參與澳門，盡快取消過關核酸檢測證明的要求，改以快測代替。

林素蔚建議提升核酸檢測效率並減價

其他「A4」議員方面，林素蔚期望港府短期內與內地商討，將核酸檢測有效期提升至72小時，降低核酸檢測費用上限至120元，加大核酸檢測能力，並要求檢測機構讓市民在採樣後12小時內可收到檢測結果證明。

倡農曆新年後逐步取消核酸檢測要求

張欣宇預期農曆新年前後兩地人流往來將顯著增加，在內地已經大幅減少核酸檢測能力的情況下，返港港人和南下旅客會遇上「一測難求」的情況，建議農曆新年後，逐步取消往所有往來人員核酸檢測要求，達致毋須配額的全面通關。

梁文廣則非常關注市面搶藥潮，擔心全面通關後情況更嚴重，期望特區政府，可參照澳門特區政府做法，考慮限制出境人士只能攜帶不多於各5盒或5瓶止痛退燒藥、複方感冒藥、化痰止咳藥及新冠檢測包，有醫生處方證明除外。