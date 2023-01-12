模擬大亞灣發生嚴重「核事故」　李家超下令全面啟動應變計劃

政府最高層今日（12日）參與大亞灣應變計劃跨部門大型演習，模擬「核事故」發生及趨於嚴重時，行政長官李家超主持督導小組會議，聽取各相關部門滙報「事故」情況後，指示全面啟動應變計劃。



李家超在社交網站上載政府高層開會的演習片段，他進入會議室後，向政務司司長陳國基發出演習指示；保安局局長鄧炳強滙報「核事故」最新發展，指基於「核事故」趨於嚴重，建議全面啟動應變計劃，並指必須加強輻射監察。

然後，由天文台台長鄭楚明報告指，作為安全情況下的防禦措施，撤離至東平洲是理想做法，又指為讓公眾安心及避免恐慌，已加強環境輻射監測，並透過天文台網站及手機發放相關資訊。

李家超聽完各相關報門滙報後，認同鄧炳強啟動應變計劃建議，下令鄧炳強召開執行小組，並要求各部門切實執行應變計劃和密切監察情況，確保督導小組和執行小組的決定順利執行。

參與今早演習的政府高層包括特首李家超、政務司司長陳國基、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、環境及生態局局長謝展寰、 醫務衞生局局長盧寵茂、民政及青年事務局局長麥美娟及多支紀律部隊首長、天文台台長鄭楚明和醫院管理局行政總裁高拔陞等。

李家超強調，大亞灣核電站安全標準高，且在國際水平表現優秀，但港府也需要有好的應變計劃，以確保遇事時可有效應變。他指，今次演習有兩大目標，分別是確保政府具備有效應變方案及同事有相關專業知識，也希望通過演習，讓市民知道當局有足夠能力應變。