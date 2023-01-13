通關後首個政府訪問團　南沙官員訪港探討科研發展

中港陸路口岸在1月8日起恢復通關，廣州南沙開發區黨工委副書記謝偉，昨日（12日）應邀率團訪問香港，是通關以來廣州市首個出訪香港的政府訪問團。



訪問團走訪了香港科學園、香港數碼港、香港生產力促進局等機構，並與香港科研機構負責人及科學家交流。



廣州南沙開發區黨工委副書記謝偉應邀率團訪問香港，走訪了香港科學園、香港數碼港、香港生產力促進局等機構。

香港科技園公司已與香港科技大學簽署了合作框架協議，計劃合作在廣州南沙建立香港科技園南沙孵化基地。生產力促進局正與南沙區研究合作建設大灣區科技與創新研究院，通過引進國際及香港先進的技術優勢資源和創新科技服務模式，促進兩地優勢互補及資源共享，實現創新創業生態的全方位融合發展。而訪問團亦在數碼港推介南沙區基本情況、政策優勢和科技創新政策。

冀結合粵港澳資源 共同研究關鍵核心技術

謝偉表示，作為恢復通關後廣州市首個訪港政務訪問團，南沙將以本次調研為契機，結合粵港澳三地科研優勢及科創資源，通過資源對接、政策宣傳等方式，為科研機構、科創企業在大灣區發展開闢新通道，共同開展關鍵核心技術攻關，強化粵港澳三地科研機構基礎研究、應用研發及產業化的聯動發展。

訪問團結束香港行程後，會轉到澳門拜訪澳門經財司、澳門中國企業協會、澳門科技大學、澳門大學粵港澳大灣區研究中心等。