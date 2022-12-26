李家超述職後為報章撰文：香港未來要聚焦三大方向

行政長官李家超為文章撰文，講述他北京首次述職行程後返港的所思所想，他指當前香港正處於「由亂到治」走向「由治及興」關鍵階段，特區政府未來將聚焦三方面工作。



李家超指，要把握好國家賦予香港的機遇，更積極融入國家發展大局；把握好「一國兩制」獨特優勢所帶來的機遇，從國際的密切聯繫帶給香港無限風光；及為確保發展及競爭力不斷強大，政府會吸引和培育人才，推動青年發展



李家超述職返港後為《大公報》撰文指，上周赴京分別向國家主席習近平和國務院總理李克強進行上任後首次述職，匯報香港經濟、社會、政治等方面的最新情況。他引述習近平主席稱，在新時代新征程上，香港將大有可為，風光無限，指有關講話令他對未來更有信心，方向更明確，強調香港要全力以赴，不負重託。

積極融入國家發展大局

因此，香港特區政府未來將聚焦三方面工作，首先是把握好國家賦予香港的機遇，更積極融入國家發展大局。他指，「十四五」規劃確定了香港的八大中心地位，即固有的國際金融、貿易、航運和亞太區國際法律及爭議解決服務中心，及新興的創新科技、文化藝術、知識產權貿易中心和航空樞紐；大灣區將香港的機遇從700多萬人口的競爭力增至8600多萬的大灣區；「一帶一路」建設拓展香港和多國及地區的國際合作空間，讓香港的專業及金融服務等大展所長。

發揮聯通國際獨特優勢 說好香港故事

第二，把握好「一國兩制」獨特優勢所帶來的機遇，從國際的密切聯繫帶給香港無限風光。他指，香港要不斷增強競爭力，繼續發揮好「一國兩制」的獨特地位，利用好香港背靠祖國、聯通國際的獨特優勢，鞏固和提升香港國際金融、貿易、航運中心地位，以及全力建設國際創科中心和中外文化藝術交流中心，加強開展國際合作，發揮香港聯通國際和內地的橋樑作用，並與各界加強聯繫協作，說好香港故事。

發展競爭力 吸引和培育人才

第三，為確保發展及競爭力不斷強大，政府會吸引和培育人才，推動青年發展。特區政府先後出台多項具體措施和藍圖，包括「搶人才、搶企業」招商引才措施、發表首階段《青年發展藍圖》、及涵蓋八大重點策略的《香港創新科技發展藍圖》等。而為發展香港成為中外文化藝術交流中心，將制訂《文藝創意產業發展藍圖》、《十年文化藝術設施發展藍圖》等，具體勾劃香港未來五至十年的宏觀施政方向，從而系統性及具前瞻性地作出部署及逐一落實。

▼12月20日 民青局公布《青年發展藍圖》▼



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▼12月22日 政府公布香港創新科技發展藍圖▼



▼12月23日 政府公布政府「搶人才」、「搶企業」計劃▼



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通關快將實現 確保有序穩妥

最後，他提到與內地通關，指在中央的支持和關心下，港人期盼已久的通關很快將可實現。特區政府會逐步、有序，安全、穩妥實行通關安排，並兼顧兩地疫情的變化和風險管理優化制訂方案，在盡量滿足需求和安全有序的要求下，盡量取得最有利的平衡，盡快達致「逐步、有序和全面」通關的目標，讓香港經濟再提振起來。