預算案｜工聯會建議派1萬元民生消費券　可用於繳交水電煤費

工聯會今日（13日）會晤財政司司長陳茂波，就《財政預算案》提出多項建議，包括派發1萬元的電子民生消費券。該黨建議政府容許市民透過消費券繳交水電煤費及公屋租金等日常開支，為基層市民雪中送炭。



工聯會會長吳秋北表示，《預算案》必須紓解港人三年來的抗疫疲勞和振興經濟，助市民走出疫情陰霾，建議政府採取擴張性財政政策，以長周期看待「量入為出」的標準，在經濟復甦初期帶動鞏固增長根基。

被問到在政府預期赤字達千億元的情況下，推出1萬元消費券會否加重政府財政壓力，吳秋北指，先有投放才有回報，政府要在最短時間內刺激經濟，才能夠增加收入。

促設保證回報強積金

工聯會理事長黃國稱，過去一年不少強積金戶口虧損，促請政府改革強積金制度，設立與通脹掛勾，具保證回報的基金，並要求政府盡快落實積金易平台，以及為低薪僱員代供相當於薪金5%的強積金。

他提到政府財政緊絀，建議推動跨境醫療，「錢跟病人走」，讓正輪候公營醫療服務的市民，選擇到港大深圳醫院治病，在不增加政府財政開支的情況下，縮短本港醫療輪候時間。

倡送高鐵票吸引旅客

工聯會建議設立「創就業復業基金」，支援僱主大量招聘重新開設的職位，以及協助旅遊巴公司維修車輛等。該黨立法會議員陳穎欣認為，政府可仿效澳門推出吸引旅客的措施，例如贈送回程高鐵票。