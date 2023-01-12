預算案｜民建聯倡過夜旅客派1千元消費券　港人消費券5千

財政司司長陳茂波正就下月公布的下年度《財政預算案》進行諮詢，民建聯今日（12日）提出14項建議，包括向市民派發不少於5,000元電子消費券，及向100萬名過夜旅客派發1,000元旅客消費券，吸引旅客來港。



民建聯副主席陳克勤表示，政府面對財赤，若一筆過派發大額消費券，或增添政府財政壓力，因此希望作出平衡，派發不少於5,000元的消費券。他說，更多旅客來港可帶動香港經濟發展，冀透過「甜頭」令旅客在港「使得更開心、使得更多」。



民建聯立法會議員林琳指出，旅客消費券可在旅客抵港24小時後，透過QR code形式發放。議員黃英豪則指，去年本港經濟收縮，旅客消費券只限於本港使用，有助在短時間內增加部分行業的收入。

另外，民建聯建議豁免真正首置者全數住宅物業印花稅，樓價上限 800 萬元，以降低首置者置業成本負擔。他們亦建議政府向旅遊業及跨境客運運輸業提供「復業資助額」，資助初期營運資金及通關前車輛維修支援，協助業界重新聘請員工、恢復接待能力。

至於子女免稅額，該黨建議由目前 12萬元提高至 13.2萬元，與個人基本免稅額看齊，而在每名子女出生的課税年度，子女免税額更可倍增至 26.4萬元，鼓勵市民生育。