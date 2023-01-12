派錢？江玉歡質疑成慣例：係人都想　但派完千億點解湧現兩餸飯？

新一份《財政預算案》下月發表，立法會三大主要板塊——民建聯、經民聯及「G19」都建議派發消費券。不過，選委界立法會議員江玉歡則質疑，派發消費券對香港未必最有利：「如果派錢有用，點解多間百年老店也要關門？點解各區也有兩餸飯店的湧現？」

江玉歡稱，政府過去兩年派發消費券用上近1,000億元公帑，現在政府處於赤字狀態，未來有多項大型基建項目，加上未來環球經濟更加不穩，政府應積穀防饑，不應亂派消費券：「房委會開了口話唔夠錢起公屋，究竟我們是否還要繼續全民派錢？」



議會三大板塊撐派消費券 江：不如集中助有需要人士

江玉歡稱，各路英雄均搶先提議再派一萬元消費券，這做法看似很吸引和必然，「係人都想要消費券」，但她反問這是否對香港最有利，「派錢是否成了指定動作？」她說社會資源有限，與其人人都派消費券，倒不如將資源集中協助有需要的人士，包括基層市民、旅遊業、飲食業界、以及失業人士等。

赤字、唔夠錢起公屋、多項基建 仍照舊派錢？

江玉歡稱，若果政府沒出現赤字，派消費券刺激經濟無可厚非，但現時政府面臨財赤，倘若派發一萬元消費券意味將用上600億元公帑，加上疫情已經完結：「係咪仍然用舊嗰套，人人派一萬呢？」

她指很多經濟體復常一、兩年後，經濟狀況仍未能回復到疫前水平，香港未必能在短時間內增加收入，而且政府又有多項大型基建規劃，單是簡約公屋已用上300多億元，認為政府應審慎考慮是否再派消費券。

2008年首派錢被批短視、破壞理財哲學

《財政預算案》「派糖」已成為常態，這慣例源於曾蔭權年代，當時政府財政狀況轉虧為盈，在2007至08年度的《財政預算案》提出退還薪俸稅及差餉寬免等「派糖」措施。2008-09年《預算案》提出向平均月入低於1萬元的市民，每人的強積金戶口注資6,000元。

其後，時任財政司司長曾俊華在2011-12年財政預算案中，仿傚曾蔭權向市民的強積金戶口注資6,000元，並不設一萬元月入限制，結果引起公眾強烈反彈，最終改為直接向每名年滿18歲的香港永久居民派錢6,000元，並寬免薪俸稅及個人入息課稅75%，上限6,000元。當時，有泛民議員批評派錢做法短視，令政府理財哲學破產，又沒利用盈餘推動長遠發展，包括用以設立全民退保。

政府六次派錢 其中四次陳茂波任內

到了現任財政司司長陳茂波，2018年宣布透過「關愛共享計劃」，向未有在2018/19年財政預算案中受惠人士派錢4,000元，退稅少於4,000元的市民亦獲發差額，涉及款項約110億元。不過，該次安排行政成本達3.11億元，並只接受紙本申請，引來社會批評成本高昂、以及申請程序過於繁複。

受反修例示威及疫情衝擊，陳茂波在2020年全民派錢一萬元，汲取上次派錢經驗，未有設置多重申請條件，只要是年滿18歲的香港永久性居民便可獲發。

2021年，自由黨、工聯會及經民聯均建議派發「電子消費券」，陳茂波稱社會對派錢有分歧，最終決定派發每人5,000電子消費券，是歷來首次。去年經濟受第五波疫情重擊，除新民黨反對之外，多個建制政黨則建議續派消費券，政府再加碼派發一萬元消費券，分兩期發放，每期5,000元。