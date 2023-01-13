發展局稱明日大嶼人工島「很大機會超支」說法並無根據

發展局在Facebook撰文指，有意見認為又稱為「明日大嶼」的中部水域人工島很大機會超支，說法並無根據，又稱2012至13年度起計，10個立法年度共535個甲級工程項目，整體來說的總開支在核准預算總額的90%，實際較預算總額還有約180億元餘額。



甯漢豪表示，推展交椅洲人工島項目將為香港帶來龐大的社會及經濟效益（發展局網頁）

吳永輝撰文指 過去20年大型基建超支

民主黨發展政策發言人、城市規劃師吳永輝昨日（12日）在《明報》發表文章，指過去20年大型基建項目超支25%至60%不等，認為中部水域人工島工程項目若超支25%，費用可能超過7,000億元。

此外，前天文台台長林超英在1月1日於《明報》撰文，指填海違反《憲法》「走向生態文明新時代，建設美麗中國」的新時代指導思想，而國務院亦已發出《國務院關於加強濱海濕地保護-嚴格管控圍填海的通知》，除「國家重大戰略項目」之外禁止填海，認為香港亦不應該違法國情而填海。

立法會發展委員會早前舉行會議，討論「明日大嶼」人工島方案。（資料圖片/梁鵬威攝）

發展局今日（13日）在Facebook撰文，指國務院的《通知》不涵蓋香港，又指按照《環境影響評估條例》評估，該填海工程無論在水質、生態、漁業等方面均沒有不可克服的問題。

至於被指很大機會超支，發展局認為交椅洲人工島項目研究仍在進行當中，現階段並未就工程尋求撥款批核，認為很大機會超支的意見並無根據。

稱10年內個別項目追加撥款 整體仍有餘額

發展局稱，只基於過往個別例子而作出推測，忽略基本工程計劃在整體財務管理上的表現，是以偏概全有欠公允，又指2012至13年度起計，至2022年第3季的10個立法年度，共有535個甲級工程項目完成最後結帳，原核准預算總額約1,690億元，而結帳總開支約1,510億元，即整體而言最終的總開支約為原核准預算的90%。發展局指，雖然有個別項目需要向財委會追加撥款，但其他項目的盈餘除足以彌補超支項目的追加撥款外，仍有約180億元餘額。