甯漢豪：邀專業學會及銀行界 就交椅洲人工島設計及融資提意見

發展局邀請專業學會組成一個平台，共議細化交椅洲人工島設計，又與銀行界會晤，邀請就融資方案提意見。發展局局長甯漢豪稱，寄望以三個島嶼組合成的交椅洲人工島，可為香港締造新一代的生活和經濟區域。

甯漢豪撰寫的局長隨筆，指組成的平台成員包括香港建築師學會、香港工程師學會、香港測量師學會、香港規劃師學會、香港城市設計學會、香港園境師學會。

她強調，推展交椅洲人工島項目為香港帶來龐大的社會及經濟效益是無可置疑。經濟效益由施工期間以至2033年首批居民入伙和策略幹道開通便開始陸續出現，當交椅洲人工島全面發展後，粗略估計相關經濟活動將為香港帶來每年約 2,000億元的增加值，佔本地生產總值約百分之七。同時，項目發展提供的公私營房屋、優質生活環境和策略性運輸基建亦具社會及經濟價值。

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她又說，知道部分議員及社會上有關注，包括擔心同時推展北部都會區和交椅洲填海，會對政府財政和社會人力資源帶來壓力、對漁民的影響、交通網絡是否完善等。而工程造價方面，由於研究未完成，未有條件作詳細、按付款當日價格估算，不過以現時有限的資料粗略估計，純以2022年第二季的價格計約為5,800億元，當中近三成為填海、兩成多為一般基建、約五成為策略幹道和鐵路。當研究繼續推展，期望明年會有更具體的估算，後年到立法會尋求工程撥款時亦會再進一步交代。

甯漢豪強調，政府表明無需全部倚賴公帑推展項目，即使政府投入公帑，項目亦會為政府帶來土地收益。透過採用不同融資選項，可適度運用市場力量，幫助項目推展。香港是世界數一數二的國際金融中心，因此她對能夠找出合適融資配套充滿信。