明日大嶼｜甯漢豪：料2024年再有人工島造價報告　非全數公帑支付

政府日前公布「明日大嶼」交椅洲人工島填海方案，最新成本估算增至5,800億元，較原先大增16%。對於有意見擔心項目會虧損，發展局局長甯漢豪今早（1月1日）於商台節目表示，預計首幅填海用地於2028年推出，現仍處於前期規劃及研究階段，未能精準估算造價，亦難以估計賣地收入，「有無人可以話畀我哋聽個地價呢？」她之後回應傳媒提問時稱，2024年會再有造價報告，2025年向立法會申請撥款。

她強調，不能單看支出，亦要關注賣地收入，而且全數5,800億元開支並非全由公帑支付，亦有不同融資方案。她又稱，不能單以現時的經濟狀況估算未能的土地需求，如不預先創造土地，當機遇出現時，香港便會錯失良機。



▼明日大嶼最新概念圖▼



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根據政府日前估升，「明日大嶼」交椅洲人工島填海方案的工程造價，由最初推算的5,000億元，升至5,800萬兀；私人住宅和商業用地的賣地收益，則料可達7,500億元。

甯漢豪於商台節目《政好星期天》表示，工程仍處於前期規劃工程研究階段，未到仔細工程設計，故未有條件就造價作精準估算。她續指，填海用地一共有1,000公頃，將陸續於2028年至2040年落成，歷時12年，同樣難以估計具體賣地收入，「有無人可以話畀我哋聽個地價呢？」

她之後回應傳媒時提到，5,800億元開支只是利用目前有限的資料作初步估算，而工程需要分階段推進，希望2024年再有造價報告，然後2025年到立法會申請撥款開工，相信屆時的數字更需要監測。

甯漢豪（資料圖片／張浩維攝）

甯漢豪又強調，5,800億元的開支，並非全數以公帑支付，會提出不同的融資方案，例如發債是其中一個選項，已邀請金融界交流意見。她又指，不應以現時的經濟狀況，估算未來的土地需求，假如未能預先創造土地，一旦迎來機遇，香港便會錯失良機和束手無策。

另外，有意見批評現時三個人工島的方案為「孤島」，並形容島與島之間的「Y形水道」為坑渠。甯漢豪稱，島與島之間除了有環保集體運輸系統聯繫，亦有道路連接，四通八達，「（孤島說法）跨大得好緊要」。她又稱，「Y形水道」與城門河相似，約200米闊，可舉行水上活動。此外，她指對從人工島興建接駁道路至坪洲持開放態度。