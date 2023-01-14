鄭雁雄：任何情況都擔當中央使命　將香港工作置於黨國全局謀劃

中聯辦易帥，卸任主任的駱惠寧表示，繼任人鄭雁雄政治立場堅定，大局意識強，富有鬥爭精神，在香港維護國家安全方面做了大量開創性工作，相信中聯辦在鄭雁雄帶領下，會全面貫徹黨的二十大對港澳工作的戰略部署，推動香港開創「由治及興」的新局面、為實現中華民族偉大復興更好發揮作用。



鄭雁雄則指，堅決擁護及服從中央決定，衷心感謝中共總書記習近平和黨中央的信任。他指香港工作是「國之大者」，是中華民族偉大復興的重要一環，自己一定在新的崗位上忠誠履職、擔當作為，不負重托、不辱使命。



承諾忠誠擔當、保持政治定力 鄭：敢戰能勝

鄭雁雄指，香港正處在從「由亂到治」走向「由治及興」的關鍵時刻，自己會做到忠誠擔當：「在任何時候、任何情況下都擔當起中央賦予的職責使命。」他亦會虛心學習、德能配位，堅持從政治上把握和處理問題，「把香港工作置於黨和國家事業的全局來謀劃」，不斷提升政治判斷力、領悟力及執行力，努力在辨別政治是非、保持政治定力、駕馭政治局面、防範政治風險上作表率。

他說會做到「敢戰能勝」，按照習近平精神和二十大戰略部署，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，堅持乘勢而上、警惕風險隱患；並會帶好隊伍，於律己，高度警戒，帶頭嚴格執行民主集中制。

鄭雁雄讚揚駱惠寧，過去帶領中聯辦極盡艱辛，推動香港由亂到治、由治及興，取得一系列突破性進展、標誌性成果，打下很好的工作基礎。

中聯辦在人事變動公布後，發放駱惠寧及鄭雁雄合照。(中聯辦)

駱惠寧：香港實現重大轉折 一切根本在習掌舵領航

駱惠寧則指，鄭雁雄自我要求嚴，領導經驗豐富，今次調動充分體現黨中央對香港工作的重視與肯定，完全擁護中央決定。駱惠寧指，修例風波以來，引領香港局勢實現由亂到治的重大轉折，一切根本在於習近平掌舵領航，他由衷感恩習近平和黨中央的信任和關懷，跑好了這段接力賽，難以忘懷在黨中央堅強領導和中央港澳工作領導小組的指揮下，推動中央重大決策在港落地見效。