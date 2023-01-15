鄭雁雄：香港離開泛政治化漩渦　社會求穩共識強、青年成長機會多

新任中聯辦主任鄭雁雄履任翌日、今午（15日）以視像發表新春致辭，他以「讓『興』的動能更強勁為題的賀辭，除回顧香港過去一年的發展外，更指香港已處於「由治及興」階段，並分享他對讓「興」更強勁的三點看法。



其中，鄭雁雄特別提到香港已逐漸遠離泛政治化的漩渦，社會上求穩定求發展的共識更強，指青年一代幹事創業、成長成才的機會更多。



鄭雁雄表示，香港去年適逄回歸25周年，國家主席習近平親臨香港視察並發表重要講話，為香港發展指明了前進方向，而香港在國家支持下，頂住了第五波疫情的猛烈衝擊，穩步踏上復常之路，又成功舉辦多項國際活動，直言「香港在『一國兩制』正確軌道上穩步前進」

他指，香港正處於「由治及興」的階段，他想分享三點讓「興」更強勁的看法，寄語港人把握開創新局面、實現新飛躍的關鍵期。

把握中國式現代化機遇

第一，需要把握中國式現代化的巨大機遇，在參與中華民族偉大復興的歷史進程中增添不竭動力。他表示，香港今日的成就，靠幾代香港居民共同打拼及國家改革開放的好機遇，隨內地調整疫情防控政策，世界普遍看好中國的經濟發展，指內地巨大的消費市場，為港人提供「廣闊舞台」，「只要把香港的未來放到中華民族偉大復興的大局中去謀劃推進，香港『興』的空間就無限廣闊」。

積極與國際交流合作鞏固優勢

其次，鄭雁雄鼓勵香港繼續發揮「一國兩制」的優勢，積極與世界各地廣泛開展交流合作，不斷鞏固提升國際金融、航運、貿易中心等傳統優勢，加快打造國際創科中心、中外文化藝術交流中心等新的優勢。

幹業創事 凝聚強大力量

最後，鄭雁雄認為，讓「興」的動能更強勁，需要港人矢志不移幹事創業，在團結奮鬥中凝聚強大合力。他讚揚港人素來有著包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢贏的優良傳統，加上香港已逐漸遠離泛政治化的漩渦，「愛國者治港」的社會基礎更牢了，為年青人提供幹事創業、成長成才的機會，呼籲港人要珍惜來之不易的「治」的局面。

最後，作為中聯辦新任主任的他承諾，新的一年，中聯辦將依法一如既往履職盡責，全力支持行政長官和特區政府依法施政。他又預祝香港市民在新一年的錢包鼓鼓、身體健康、工作順利、心想事成！