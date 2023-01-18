政協換屆︱劉兆佳：或前特首以外挑選副主席　林鄭任內黑暴損觀感

第十四屆全國政協委員名單出爐，共有124名特邀香港委員，連同其他界別，香港委員共約200人。現時，香港有兩位前特首擔任政協副主席，當中董建華退下火線，梁振英仍列名單之上，預料將會連任。全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，目前難以推測新一屆是否只剩一位來自香港的副主席，而制度上無硬性規定香港必然擁有兩席，亦無規定必須由前特首出任。

劉兆佳指，其中一個可能性是在其他香港委員中挑選「社會人士」，以填補董建華的副主席之位。這個謎底將於3月全國政協第一次會議中揭曉，劉指，如果香港最終只剩一位副主席，難免會引起揣測，但他認為不代表香港在中央眼中地位下降，因為香港委員人數仍與上屆相若。



「七上八落」今屆破例較多 反映青黃不接？

外界關注上一任特首林鄭月娥，會否跟從董梁軌跡，循政協晉身國家領導人之列，但新一屆名單出爐，林鄭榜上無名。劉兆佳指，特首卸任後成為全國政協並非制度規定，前特首曾蔭權及澳門前特首崔世安都沒轉入政協跑道，而林鄭任內發生「黑暴」事件，即使責任不在她身上，亦難免會影響中央對其觀感及評論，不過確實原因很難講。

而現屆18名港人常委當中，有八人連任委員，當中陳馮富珍年屆75歲，唐英年及福建社團聯會榮譽主席吳良好年過70歲；連同其他留任委員，包括信和黃志祥、遠東邱達昌及滙豐銀行主席王冬勝，都超過68歲，打破「七上八下」的內地官場慣例。劉兆佳解釋指規矩並非硬性，且一向都有例外，這些人都是有重要作用、特殊地位，屬界別及團體的頂尖人物，暫時無法被取代：「所以唔出奇，但唔會有太多破例，否則難以激勵年輕人。」不過，他也承認今屆「破例」較以往多，被問到是否青黃不接，他則指可能是其中一個現象。

前警隊「二哥」劉業成。（資料圖片）

警隊劉業成晉身政協 劉：警隊工作得到中央重視

新任委員中除了有商界二、三代接棒，亦有民政事務局前局長劉江華、警務處前副處長劉業成。劉兆佳指，前高官晉身全國政協並不罕見，形容為「慣性安排」，當中尤其是警隊高層，顯示警隊工作得到中央重視，特別過去幾年平息「黑暴」有功，警務處前處長鄧竟成、曾偉雄都先後在退休後成為政協委員。