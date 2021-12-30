劏房租管漏洞｜被遺忘的寮屋劏房戶　輪迴在共用浴室公廁的日常

路上的四格浴室，橙色外牆在綠油油的山野之間特別亮眼。程女士在浴室內提著電筒，把洗好的毛巾扭乾，再回到旁邊的鐵皮寮屋。

她家中沒有浴室，甚至沒有廁所，試過打風吹走屋頂，只能自己默默維修。在這個山頭中，沿路是一間又一間的寮屋，出入要行山路、共用浴室公廁，都是她與鄰居的日常。

「政府忘記咗我哋。」劏房租管即將實施，但寮屋不在規管範圍。上述的苦境，日後恐怕只能不斷循環。

千呼萬喚的劏房租管條例，早前獲立法會通過，但政府決定明年一月才正式生效，到底空窗期內弱勢的租客面對甚麼窘局、新例有哪些條文存在漏洞有待填補，《香港01》一連數天，透過數個小人物的故事，為讀者娓娓道來。

（劏房租管漏洞系列之四）



寮屋外表殘舊，被分間成三間劏房出租，程女士與女兒僅居住在百呎空間。（余俊亮攝）

山路崎嶇 鐵皮寮屋在盡頭

踏著樓梯走，旁邊是潺潺流水，樹上的猴子探頭而望，這是程女士回家的路，「行一次要20分鐘，好多樓梯級，行一行都要抖兩次。」頂著太陽走路，起行不久已經喘氣，故她只能盡量避免外出，「來回都一個鐘頭。」

沿著梯級，眼前出現一間間鐵皮寮屋，其中一所被「一劏三」的小屋，便是程女士與女兒棲身之所。

屋外的四間公共浴室，是附近街坊的「浴場」。不過，作為女士，在外洗澡難免尷尬，「夜晚睇唔到出面，怕人偷望。」因此，她平日只能挪開電器，自行煲水在廚房洗澡。

公共浴室沖涼怕偷窺

公共浴室沒有熱水，她只有在夏天才偶然在外洗澡，但必須要「看準時機」，只有對面的公園有人才敢到浴室，「見到有人係公園傾緊計，嗱嗱聲攞衫出去沖涼。有人係出面睇住，先唔怕有人偷望。」

山邊浴室是一眾寮屋戶的「浴場」，亦是不少租戶的「洗衣房」，但近年浴室失修，晚上已沒有燈，租戶只能自提電筒照明。（余俊亮攝）

靠公廁解決 與行山客「爭廁」

家在山野間，百呎空間容不下廁所，即使人有三急，都只能在附近公廁解決需要。若遇上行山客多的日子，就連去廁所都要排隊，「有時好多人排隊，只好放棄…但就算第二次去，一樣咁多人。」

除此之外，夜裡山上又冷又黑，她晚上只能在床邊準備尿壺，「後來瞓覺就擺尿壺喺度，半夜三更就費事出去。」

女兒在浴室洗澡不便，平日程女士只能挪開電器，煲水在廚房洗澡。（余俊亮攝）

山竹襲港屋頂被吹走 業主拒維修

住在山邊，箭豬、野豬、老鼠、野狗已屢見不鮮，遇上打風落雨，更是她們的惡夢。程女士憶述，颱風「山竹」襲港時，屋頂的帆布、鐵皮被吹走，而屋內的木板更被雨水淋得發霉。

當日狂風暴雨，幸而前一天遇上好心人，有行山的婆婆知道會打風，邀請兩母女到她的家過夜，二人才能安然度過一夜。怎料回家時，路上的樓梯全是塌樹，事後更見到家中滿目瘡痍，「要捐窿爬，爬過啲大樹上嚟。」經颱風蹂躪，家中面目全非，但業主卻不願維修，最後要靠社工協助，甚至要自費處理。

山邊老鼠多，程女士將木板放置在門前，防止老鼠入屋。（余俊亮攝）

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劏房租管即將實施，當中規定業主須維持物業內部狀況。不過，寮屋不屬於規管範圍，意味日後法例生效後，程女士亦不受保障。程女士說，她們的處境不比市區劏房差，甚至出入要行山，經歷日曬雨淋，她無奈道：「政府忘記咗我哋。」

程女士篤信觀音，每天虔誠拜神。對她而言，能求得一個安樂蝸，是她的最大心願之一，「希望快啲有得上樓。」