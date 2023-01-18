律政司「粵港澳大灣區專責小組」首開會 定三工作方向

律政司轄下新成立的「粵港澳大灣區專責小組」今日（18日）舉行首次會議，小組主席副律政司司長張國鈞指，未來三大工作方向，分別是優化法律實務事宜對接、推進司法協助實踐和擴廣線上爭議解決的發展。律政司司長林定國期望小組可以為業界創造更大發展空間。



會議開始前，律政司司長林定國與專責小組成員會面，指成立專責小組是《施政報告》其中一項加強對接國家戰略、增強發展動能的措施，期望專責小組能夠促進大灣區內的民商互動，使大灣區內民眾和企業能夠更方便地使用法律及爭議解決服務，為香港業界創造更大發展空間，為建設「法治灣區」作出貢獻。

擔任專責小組主席的律政司副司長張國鈞，向成員簡介三個初步工作方向，包括：優化法律實務事宜的對接；推進司法協助的實踐，例如相關民商事司法協助安排的落實；推廣線上爭議解決的發展及法律科技的應用。

他指出，三大工作方向的目標是要進一步便利惠民，令大灣區能夠充分發揮「一國、兩制、三法域」獨特優勢，專責小組會加強與持份者溝通，包括法律專業團體及相關業界，並計劃走訪大灣區其他城市，積極推動大灣區高增值發展。

專責小組成員包括中大法學院教授習超、城大法學院教授朱國斌、港大法學院張憲初教授、薛日華資深大律師等。