染疫照返工？鄧家彪籲明確指示院舍學校　餐飲界料僱主樂見其成

政府1月30日起不再向確診者發出隔離令，工聯會立法會議員鄧家彪今日（20日）在電台節目表示，隔離令限制市民自由，隨著社會逐步復常，不少市民預期或支持取消隔離令，但關注院舍及學校等需要快測的界別安排，建議政府提供明確指引，避免爭拗。

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯表示，香港疫苗接種率高，加上不少人曾經感染，相信已有保護屏障，隔離令的保護功能大大減低，能當成普通感冒處理。本身是食肆老闆的他說，若員工驗出陽性、有輕微病徵，但未有取得醫生紙，都會酌情處理安排休假。



鄧家彪：院舍學校較具風險 明確指示可免爭拗

鄧家彪說，目前院舍及學校等行業仍須每日快測，希望政府提供明確指引，例如列明無徵狀確診者是否需要上班等，不要留有空間予僱主決定，以免引起爭拗。他指，院舍面對兩難局面，若容許無徵狀確診者上班擔心會增加傳播風險，相反則有人手不足問題，擔心無法達至法例要求人手比例。

鄧家彪相信，若工作上不會接觸到長者或幼童等須保護群體，一般僱主都希望確診者照常上班。他提到，勞工法例規定員工獲四日以上的病假紙，僱主才需要提供有薪病假，但中、基層員工大多不會有醫療津貼，加上成年人確診後只會不適兩至三日，擔心醫生「手緊」，令員工無法獲得有薪病假。

徐汶緯：餐飲人手不足 料僱主不抗拒確診員工上班

徐汶緯指，飲食業經常接觸客人，相信大多數僱主傾向讓確診及有明顯病徵的員工放假，否則在觀感及實際工作上都會帶來不方便，但無病徵確診者可照常上班。他稱，若確診員工希望上班，料很多僱主都不會拒絕，因為飲食界一直面對人手不足的問題。