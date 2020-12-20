「香港監察」舉辦線上音樂會　彭定康籲港人緊抱自由信念

關注香港事務的英國人權組織「香港監察Hong Kong Watch」，19日夥拍藝人鄭敬基舉辦線上音樂會，聲援被囚禁的抗爭人士及12名涉潛逃的港人。 前港督彭定康、美國參議員盧比奧（Marco Rubio）、本土民主前線創辦人黃台仰、「攬炒巴」劉祖廸 、前香港立法會議員羅冠聰、許智峯等亦有出席。羅冠聰指，昔日戰友入獄自己亦無能為力，會將一部分的香港活在自己的生命裏，又勉勵港人做好自己，傳承信念。 彭定康表示，過去一世紀，「自由」正是港人最自豪的特質，即使現時受政權打壓，前路茫茫，但世界各地的人及香港人都必須要繼續發聲，緊抱自由信念。

音樂會主持鄭敬基指，希望為港人做一個音樂會，勉勵港人繼續對抗政權，沒有人所做的事是微不足道的，希望以音樂承傳抗爭信念。鄭敬基其後演唱多首歌曲，包括其成名作《酒杯敲鋼琴》，並改編為「酒杯敲政權」，笑言歌曲或會變成禁歌，但仍希望以自己演藝生涯中一個代表作獻給港人。

羅冠聰在影片中表示，離港後到了不同國家進行遊說工作，其間難以與家人朋友保持聯繫。對於昔日戰友入獄，羅冠聰表示，現時的只能在遠處為對方打氣，無法像往昔一樣為戰友打點一切，又謂仍能咬住一口氣已是難得，並指會將一部分的香港活在自己的生命裏，勉勵港人做好自己，傳承信念。早前離港的前立法會議員許智峯指，許多英國的人權組織都向他伸出援手，對於被捕的抗爭者感到十分心痛，會把他們的付出銘記於心。

黃台仰指，離開香港一段時間後，連本來在香港時很討厭的事，例如潮濕的天氣都令他感到懷念，對未來能否回家，黃台仰認為即使需要時間，但仍對港人抱有希望。

彭定康：過去一世紀香港成為自由典範

彭定康指，運動初期超過200萬人上街示威抗議修訂逃犯條例，後來演變成對警暴的憤怒及反抗，當看到香港警察及政權疑與黑社會有關係時，同時香港人卻顯示出他們對公民身份的重視。在過去一個世紀裏，香港成為一個自由的典範，有自由市場、法治、言論自由，這些正是香港人最自豪的特質，指港人只希望在「五十年不變」的承諾中繼續如常生活，但政權卻把承諾撕毀。彭定康認為，世界各地的人及香港人必須要繼續發聲，緊抱自由信念。

美國參議員盧比奧、加拿大國會議員David Sweet等多名外國政要拍攝影片聲援香港。其中，盧比奧指，對港人因國安法而被迫離港感到難過，認為美國及自由世界的盟友都必須向港人伸出援手，並為港人提供安全的避風港，又警告北京必須為違反給予香港高度自治而負上責任。