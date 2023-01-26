民建聯促再派5,000元消費券　自由行宜有序開放防亂「一啖啖食」

民建聯去年12月進行「消費者信心指數」調查，當中「目前狀況指數」由去年6月的83下跌至73，是該黨自2004年進行該調查以來新低。 而「消費者預期指數」由上次105升至113，是歷來第二高；「綜合消費者情緒指數」由上次98回升至101，是自2021年6月以來最高。

調查顯示，約5%受訪者認為過去一年個人財政狀況轉好，較上次調查上升0.7%，而表示轉差則佔40.7%，較上次調查上升4.6%



12月消費信心創新低 但預期及情緒指數重回高位

民建聯立法會議員周浩鼎表示，由於「目前狀況指數」仍然下跌，反映市民近期經濟狀況仍然偏弱，期望新一份《財政預算案》向市民派發5,000元電子消費券，以紓解市民經濟壓力，振興零售餐飲等中小企。周指出，「消費者預期指數」和「綜合消費者情緒指數」重回高位，顯示市民預期與內地通關、香港正式邁向復常，對未來長遠經濟重拾信心。

民建聯立法會議員陳學鋒則指，有市民擔心通關後內地人湧來香港，影響市民日常生活，所以他支持政府現時有序通關的安排，「飯要一啖啖食」，希望當局有序地開放「自由行」來港。