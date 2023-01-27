預算案｜民建聯倡上調子女免稅額誘生育　每年派2千元兒童醫療券

新一份《財政預算案》公布在即，民建聯家庭事務委員會今日（27日）到政總請願，提出多項與家庭事務相關的期望，希望預算案可以惠及不同家庭的需要，其中包括建議所有公共交通營辦商仿傚港鐵，為12歲至25歲的全日制學生提供乘車優惠，要求每年發放不少於2,000元的兒童醫療券，以及按年發放「學童驗眼及配眼鏡津貼」等。



建議乘車優惠擴展至全日制大學生

民建聯家庭事務委員會表示，學生乘車優惠有助減輕家庭的交通開支負擔，建議所有公共交通營辦商仿傚港鐵公司，為12歲至25歲的全日制學生提供乘車優惠，令學生能夠以優惠價乘坐交通工具，亦讓有關機構履行社會責任。

委員會主席顏汶羽表示，有不少基層市民因財政壓力，寧願帶幼童等待急症室，也不願到私營診所看病，認為增設兒童醫療券，不但可以疏通公營醫院人流，亦可加強對兒童健康保障，也為家庭減輕額外的開支負擔。至於驗眼津貼方面，委員會認為這可鼓勵市民善用私營眼科服務，為學童定期驗眼及配置合適眼鏡，保障本港學童的視力健康。

稅務方面，委員會建議設立聘請外傭開支扣稅額，即每位納稅人均可享有一名外傭扣稅額，扣稅金額上限建議以外傭「規定最低工資」作標準，最新即每年為56,760元。將子女免稅額由目前12萬元提高至13.2萬元，與個人基本免稅額看齊，而在每名子女出生的課稅年度，子女免稅額即為26.4萬元，以加大力度鼓勵市民生育，培育香港新生代。另外，委員會亦要求政府加強危機家庭及特殊教育需要兒童支援服務。