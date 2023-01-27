勞聯倡派5千元消費券　提升供養父母免稅額上限及交通津貼

《財政預算案》正在諮詢，勞聯提出多項建議，包括鼓勵市民重返職場，以及寬減薪俸稅和個人入息課稅上限1萬元、供養父母免稅額上限，並建議派發不少於5,000元消費券。



倡電費補貼計劃增至2000元

勞聯建議寬減薪俸稅及個人入息課稅，上限1萬元，調升供養父母、祖父母及各項開支免稅額上限，並再次派發不少於5,000元消費券。此外，亦提出延續電費補貼計劃，金額提升至2,000元，而公共交通費用補貼計劃亦應放寬，由每月200元以外的開支由補貼三份之一上調至補貼一半。

父或母為香港永久居民 新生嬰兒可獲津貼

勞聯亦有鼓勵生育的建議，提出為父或母為香港永久居民的新生嬰兒，每季津貼3,000元直至3歲。又建議增設新生嬰兒扣稅額，首年上限5萬元，翌年上限2.5萬元，第三年為1萬元。

置業方面，勞聯建議首次置業人士購買600萬元或以下物業，從價印花稅劃一100元。

勞聯提出《財政預算案》建議，倡派發不少於5000元消費券，並上調供養父母、祖父母的免稅額上限。

吸引本港勞工投職場

隨着人口老化，本港勞動人口不斷下降。勞聯倡推出「保本地人才津貼計劃」，每月津貼5,000元，為期12個月，鼓勵市民重返就業市場，投身於人力需求殷切的行業，如交通運輸物流、建造、安老護理、飲食業等，滿1年後繼續留任，第二年可獲每月1,000元津貼，第三年則可獲得一筆過6,000元津貼。勞聯預計若5萬人受惠，相關成本每年約13億元。

本港逐步恢復通關，勞聯亦提出向旅遊業從業員發放復工津貼，吸引前從業員重新投入旅遊業。

18區增設中醫診所服務

醫療政策方面，勞聯倡全港18區增設中醫診所服務，增設醫童醫療券每年2,000元，學童牙科保健拓展至中學生，設立照顧者醫療券及2元乘車優惠。

另外，勞聯亦建議延續「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，續推「臨時失業支援」計劃。