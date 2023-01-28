消費券｜陳茂波指「睇餸食飯」　政策要調整：未必可以咁大力做

財政司司長陳茂波在電台節目表示，過去幾年疫情下派發電子消費券花費很大，現在要「睇餸食飯」，「未必可以咁大力咁做」。



陳茂波提到消費券時表示：「總括嚟講有啲政策要調整。」（資料圖片）

料今年採取中間偏鬆的財政政策

陳茂波在香港電台節目《眾言堂》上說，疫情下過去幾年採取擴張性財政政策，幾年花費數千億元，進入復甦要兼顧未來發展，指會採取中間偏鬆的政策。

同場的經濟學者徐家健說，今年估計會是大規模的赤字，但同時未來一年一定較往年好。他說，香港復常的第一步是很辛苦，因為很多香港人去旅行，本地生意難做。而復常是有階段去做，例如航空公司已表明到年底只能恢復下七成的航班，因此在這過程中如何令大家過得舒服一些，是十分重要的。

對於派發電子消費券，陳茂波表示過去兩年病情下經濟下行，為市民減輕壓力，但花費不少，最近亦收到支持和反對的意見。經濟復甦仍不確定，「但總括嚟講有啲政策要調整，未必可以咁大力度咁做」，又說財政穩健對社會很重要，遇到大風浪才能「頂得住」。

對於是否有5,000元消費券，陳茂波說：「好似各位持家嘅朋友，荷包唔好都要睇餸食飯啦。」

兒童醫療券「要再考慮」

有市民表示，關愛基層市民之餘亦要關心中層家庭，特別是有小朋友的家庭，可紓緩他們的教育與住屋開支。有中學教師表示，身邊有很多青年會考慮組織家庭和生兒育女，又指兩人在工作亦要找人照顧小朋友，建議聘請外傭可扣稅。

陳茂波回應指，今年投入醫療的開支有約1,600億元，至於白內障外判的訴求，他說會找醫務衞生局研究一下，又表示部份醫療服務已經外判。至於兒童醫療券，陳茂波指不同人士都有醫療需求，對於為特定人士提供醫療券要再有考慮。

徐家健指人口老化之下，政府公共開支一定愈來愈高，而市場亦能扮演一定角色，將某些病患讓私營市場幫手。另外亦可推動預防疾病。

陳茂波表示樓價「監察得好緊要，希望穩步發展」。（資料圖片／高仲明攝）

樓價「監察得好緊要」 買家印花稅無意取消或上調

中產方面徐家健指，「辣招」之下中產換樓壓力大，但他提醒當中涉及百億元稅收，政府在幫助中產換樓的情況下亦要仔細研究。生小朋友方面，他強調長遠居住面積要加大，中產才能覺得舒適，更願意生小朋友。他又補充，教育和經濟要有長遠環境，市民才會放心生小朋友。

住屋難方面，陳茂波說政府也想住屋「起大啲」，過去幾年增加供應，而「樓價嗰度亦監察得好緊要，希望穩步發展」。他指樓市有秩序地調整，買家印花稅無意取消，但亦無意上調。空置稅方面他說香港空置率低，經濟下行之下市民置業決定亦審慎，如經濟轉好，暫時空置的單位有信心被消化，現時是留意不能讓人囤積居奇。

徐家健說做生意亦希望貨如輪轉，而且要識別空置單位亦要有成本，推行空置稅的話要做到平衡。

政府開源加稅「大家分擔一下無可避免」

有意見問消費券能否資助有小朋友家庭，徐家健表示如果有現有機制能精準幫助，就能節省行政費用。陳茂波亦表示，有小朋友的家庭已有資助，指政府有不少市民要兼顧，推出政策時要做到平衡，例如是否應先照顧低薪無樓又無法住公屋的「三無人士」。

香港稅基太狹窄，陳茂波表示政府要大力投資未來，開支不少，節流方面要努力做，而開源亦有幾個方面，稅收是其中之一。但增加稅種和稅率，「大家分擔一下無可避免」，但開徵哪些稅就要仔細研究。他說有錢人透過財務規劃，不用交遺產稅，如果開徵最大負擔的是中產人士，而不徵遺產稅的目標是吸引富人來港投資做生意，這方面「要睇盤大數」。

陳茂波提到，開徵資產增值率要有充份討論，「唔係單純長官意志就可以做」。個人免稅額則每年會檢視和調整，但他說現時赤字巨大，稅收負擔亦要「全社會共同承擔」。

共同投資基金不能追求短期回報

陳茂波說「未來基金」有「長期增長組合」，近年平均回報每年有14%，是揀選好的基金管理公司合作。至於《施政報告》提出的「共同投資基金」，是指經濟去到關鍵點，例如要力大推動創科，但培育企業需要時間，因此不能追求短期財務回報，要看社會效益，對經濟有甚麼幫助。

不少人長期將香港與新加坡比較，陳茂波分享在達沃斯與經濟巨頭討論，他們表示投資一個地方看重四點，包括政治社會穩定，數碼化、氣候應對和人才水平，這幾方面確實是着力做好。徐家健亦說，有朋友將錢放在新加坡後，發現「嗰度唔係好多嘢投資」，最後還是投資內地，因此對們說明、請他們回來香港十分重要。

「而家買石油都要用人民幣支付」

人民幣國際化是「大勢所趨」，「而家買石油都要用人民幣支付」，持有的人民幣要用來投資，因此香港要成為一的人民幣發展中心，但具體發展未能仔細討論。徐家健則認為，與內地政策溝通仍有空間做得更好。