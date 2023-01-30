疫情．1.30｜隔離令取消首日　1400患者醫管局門診求醫

新冠病毒疫情來襲三年，香港今日起（30日）取消確診人士隔離令，防疫進入另一階段，累計2,876,106宗確診。衞生署今日公布新增358宗核酸檢測確診個案，另有5人死於（the cause of death ）新冠病毒病。



▼1月30日 柏立基普通科門診診所治療新冠病人▼



【21:57】政府今日（30日）起停止向新冠病毒確診者發出隔離令。衞生署今日（30日）在「2019冠狀病毒病網頁」公布，新增358宗核酸檢測確診個案，另有5人死於（the cause of death ）新冠病毒病。

今起確診者可到私家醫療機構或政府門診求醫。醫管局表示，截至今日下午5時，普通科門診診所在今日已為超過1,400名病人提供治療服務，佔相關診症名額約五成。

【20:12】運輸及物流局局長林世雄在Facebook局方專頁公布，廣深港高速鐵路西九龍口岸及高鐵香港段由本月15日恢復服務以來一直運作暢順。運輸及物流局、港鐵和內地相關單位今日（30日）一同檢視過近半個月來的口岸運作和車票銷售情況後，一致同意再度調升每日可供發售車票的數量，由明日（31日，星期二）開始，每日南北雙向車票會各增加5,000張，令整體車票由目前2萬張增加至3萬張，增幅達五成。

【19:41】今年初中港迎來免檢疫通關，惟陸路口岸始終設配額，而且使用人數最多的羅湖口岸仍未開通。實政園桌立法會議員田北辰和香港新方向立法會議員張欣宇均向《香港01》表示，羅湖口岸通關之時，便會同步取消過關前核酸檢測及各口岸通關配額。田北辰更預料，羅湖口岸最快在2月6日那星期通關。



另有消息指，現時港鐵羅湖站的職員亦已回站熟習，車務已準備就緒。

▼1月8日 直擊十室九空羅湖商業城及大排長龍東門▼



+ 18

【18:02】水果店職員疑感染新冠病毒期間外出，包括在油尖旺區的吉野家等餐廳堂食及乘搭港鐵，被控12項使其他人蒙受感染的危險罪。案件今（30日）在西九龍法院開審。拘捕被告的警員稱，他們在被告家樓下截停被告，並在其手機發現他在其Facebook專頁有一張快測呈陽性結困的照片，又在「香港黃色經濟圈」群組上傳吉野家的食物照，配文稱：「超過2年無去過吉野家，今日喉嚨痛、口淡淡，想食啲湯米。明嘅就明，林鄭你要攬炒，我實去多啲藍店」。裁判官李志豪裁定表證成立，沒有律師代表的被告稱，明（31日）將自辯，並會爭辯當時政府並未接受快測結果。

▼1月28日 善信周六到荃灣圓玄學院參拜及攝太歲▼



+ 4

【16:37】政府今（30日）起撤銷確診者隔離令，將新冠當作一般呼吸道疾病處理，意味本港抗疫正逐步走向尾聲。公務員事務局局長楊何蓓茵今（一月三十日）表示，隨着本港進入防疫新階段，社會正全力邁向復常，提醒市民應適時接種適當劑次的疫苗。



她又指，三歲以下的幼童接種率只有約25%，形容他們是「口罩的一代」，但未來總有一天「口罩令」的適用地點有改變，家長可能會讓子女「在允許的地點摘下口罩」，呼籲家長應及早安排他們接種疫苗，言談間似透露撤口罩令的做法。

【16:21】機管局早於2020年向本港四間航空公司預購約50萬張機票，冀留待疫情過去後，透過向旅客派機票刺激香港旅遊業。防疫措施大部份已放寬，但本港入境旅客人數仍遠少於疫情前。消息指，政府最快本周四公布50萬張機票派發的具體安排等，預料主要惠及訪港旅客，振興本港旅遊業，而據了解，部份機票也會惠及本港居民。



旅遊界立法會議員姚柏良表示，今次機票主要都是用作吸引旅客，據其了解機票都是短途線，吸引日、韓、東南亞旅客。

【15:54】有糖尿及腎病等長期病患的婦人，2020年因同住女兒感染新冠被列作密切接觸者，女兒被送往隔離後獨自留家，疑在隔離期間失聯，消防最終破門而入，發現她陳屍家中，之後驗出她感染新冠肺炎。死因庭今（30日）就事件展開研訊，死者女兒透露，她被送往隔離後，曾通知署方其母是長期病患，需人照顧，署方的人稱會盡快安排人手送其母隔離。但據她所知，署方未有派人上門收取其母的唾液樣本，僅聯絡並叫其母不要外出。

【14:47】新冠感染者隔離令日起（30日）正式取消，7間指定診所同日起回復為普通科門診。《香港01》記者今午到新蒲崗柏立基普通科門診診所視察，今午開門前已有約10名市民前來排隊。有排隊的長者表示，不清楚求診程序，未有先進行預約，擔心未能看病。

對於確診者及非確診市民可共同在普通科門診求診，有非確診市民指，不太擔心受感染，「因為𠵱家（病毒）共存咗啦嘛，所以冇太大風險。」亦有市民表示，「出面如果係啲人（確診）都唔使隔離。」

【12:05】政府宣布，因應今日起已撤銷隔離令，社會福利署由2月14日起，會停止接受「向本地確診2019冠狀病毒病患者發放一筆過恩恤現金津貼」計劃的申請。2月13日或之前遞交的申請將不受影響。

政府指，自計劃推出後，截至2023年1月27日，共有2,728名合資格人士獲發津貼。

按計劃內容，合資格人士可獲發放一筆過5000元津貼金額。

【12:00】繼香港快運（HK Express）宣布取消2月份部份往日本航班，國泰航空今日（30日）亦指，因日本當局繼續限制航空公司營運由香港飛往日本航班班次，故目前每周只能營運72班航班前往日本，較原本獲批的班次少12至13班，2月3日至3月2日部份航班班次將取消，涉及來往香港至東京成田、名古屋、大阪、福岡班次。

【11:01】HK Express香港快運今日（30日）宣布，因日本當局續限制航空公司營運由香港飛往日本航班班次，快運目前每周只能營運74班航班前往日本，較原本2月獲批的89班次少15班，故2月17日至3月2日部份航班班次將取消，涉及來往香港至沖繩、大阪、東京羽田及成田班次。

▼1月28日 大批市民經福田口岸回港▼



+ 2

【09:45】政府今日起撤銷新冠病毒確診者隔離令，醫管局指定診所及遙距診症亦停止運作。醫管局總行政經理（基層及社區醫療服務）夏敬恒今日（30日）指出，昨日（29日）顯示部份地區的普通科門診提供的偶發性疾病診症預約名額已滿，是由於系統剛投入運作，只有2000名額預留予新冠病人，醫管局在有需要時，會加開1000個預約籌。

按照《僱傭條例》，傭員要提供連續4日的醫生紙，才會獲病假津貼支薪。勞聯副主席譚金蓮指，有僱員擔心未能取得醫生紙，亦可能要連續四日求診，對基層僱員構成經濟壓力，冀僱主可以彈性處理。

【09:03】中港逐步全面通關，全國人大常委譚耀宗昨日（29日）引述政務司司長陳國基，相信會取消香港與內地的通關核酸檢測要求，估計未來數天會作出決定。譚耀宗今日（30日）進一步指出，內地已關閉不多檢測站，港人要做檢測都有困難，希望政府盡快公布決定，「睇下聽日行政會議出嚟前，有無好消息話畀大家聽啦，愈快愈好啦。」

【08:00】政府今日起取消向新冠確診者發出隔離令，亦意味著社區隔離設施已完成其歷史任務。翻查資料，本港現時有八個社區隔離設施，當中竹篙灣社區隔離設施首先於2020年4月啟用，其餘均於去年3月才落成，當中大部分的使用時期只有短短兩個月。另外，河套區方艙醫院更是從未啟用。

政府專家顧問劉宇隆認為，新冠肺炎現時已到尾聲，不會再有大反彈亦不會出現令人聞名喪膽的變異病毒株，建議只需保留一至兩個社區隔離設施作隔離用途。

選委會界別議員陳凱欣則認為，現時仍有需要保留竹篙灣社區隔離設施，如日後爆發大型未知傳染病時也可用作隔離，至於其他社區隔離設施則用作過渡性房屋或青年宿舍。她亦建議，竹篙灣社區隔離設施亦可以用作院友暫託中心，以方便院舍作全面裝修及增添防疫設施。

▼七個備用社區隔離設施▼



+ 23

▼1月24日 年初三赤口大批善信參拜車公廟▼



+ 56

【07:00】新冠襲港三年後，政府今日起取消隔離令，感染人士毋須強制隔離，檢測陽性者毋須申報，染疫者亦可上班上學。回顧隔離令生效最後一周的香港疫情變化，上周（1月23日至29日）、即年初二至初八間錄得本地及輸入個案共18,052宗，比之前一周（1月16日至22日）的26,387宗，大減31.59%；但7日平均輸入個案比率回升，微增1.15個百分點至3.38%。上周平均留醫病人數為2,380人，按周減少28.74%。死亡個案方面，上周有31名患者離世，比前一周少13人；對比患者數目的七日平均死亡率，由上周1.158%增至1.191%。

▼1月25日 廣東道名店外不見排隊人龍▼



+ 6

▼1月25日 高鐵西九龍站年初四人流不多▼



+ 10

▼1月24日 新春賀歲馬日丁財兩旺▼



+ 28

▼1月5日 跨境學生春節後恢復返港面授▼



▼1月24日 年初三尖沙咀廣東道市況▼

