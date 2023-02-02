簡約公屋｜卓永興：立場不同無意逐一辯駁　但何苦糾結於造價高？

最近社會各界提出不少有關簡約公屋的關注，包括選址、造價等。政務司副司長卓永興在Facebook表示，雖然認為政府有充份理據，但誰也說服不了說，無意逐一辯駁，但同時反問：「我們何苦還要糾結於『簡約公屋』的造價比過渡性房屋的為高的問題呢」？



卓永興表示，政府推出了「打擊衞生黑點網頁」，市民反應正面，但他個人卻有感慨。他說，同樣是環境衞生有關，公眾普遍認同「政府打擊衞生黑點計劃」，但協助基層市民早日脫離惡劣居住環境，而在啟德和屯門興建簡約公屋的計劃，卻受到質疑和反對。卓永興說，政府把街道弄得乾乾淨淨，但劏房屋回到居所卻要面對另一世界，令他感到無奈和諷刺。

我不禁要問，為何社會部份人士對政府改善室外公共環境和室內環境的反應，落差竟是如此的大呢？在他們欣然接受街道環境改善的同時，為何卻認為弱勢市民居住在狹小殘舊衞生條件惡劣居所的問題，是不用急於解決的呢？！ 卓永興

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稱作為土生土長香港人 最重要是拯救劏房戶於水火之中

卓永興說，質疑者提出了造價、交通負荷、有違規劃原意等理由，「大家立場不同，我雖然認為政府有充份的理據，但誰也說服不了誰，我無意逐一作出辯駁。」但「作為土生土長的香港人」，他認為最重要的是「盡早拯救那些住在劏房的市民於水火之中」。卓永興說，既然政府認為財政上能負擔，資源亦沒有被濫用，計劃亦只是有時限的權宜之策，「我們何苦還要糾結於『簡約公屋』的造價比過渡性房屋的為高的問題呢？」

卓永興（資料圖片/張浩維攝）

沒經歷過惡劣居住環境 不能體會亦無道德力量反對

卓永興指中學時經歷過「七十二家房客」的居住環境，「那種煎熬，非經歷過的人是不能體會，甚至是沒有道德力量對政府改善基層市民住房問題的政策和計劃作出反對！」

他又引用杜甫《茅屋為秋風所破歌》「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」，以及國家主席習近平七一講話中「人民對美好生活的嚮往，就是我們的奮鬥目標。當前，香港最大的民心，就是盼望生活變得更好，盼望房子住得更寬敞一些」，稱這是至理名言，並呼籲社會團結一致，為社會最低層市民帶來生活上的改變、人生上的希望和對其他香港人的信任。他稱這才是真正的「獅子山精神」，以及香港未來繁榮穩定、市民安居樂業的所在。