明日大嶼｜鐵路不經屯門南捱批　發展局：明年研屯門東站留接駁位

「明日大嶼」填海方案正式曝光，成本增至5,800億元，較過去估算大增16%。其中，屯門過海鐵路走線，起點會由內河碼頭、屯門南一帶改為洪水橋站，接駁規劃中的港深西部鐵路，立法會議員田北辰曾批評新走線是放棄屯門南50萬人口，聲言會「誓死反對」。

發展局今日（22日）在facebook專頁表示，將會把由屯門東延伸往屯門西內河碼頭一段的方案，納入擬明年啟動的「龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究」中一併考慮，並已建議在未來的屯門東站預留接駁位。



▼明日大嶼最新概念圖▼



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發展局在facebook發文指，局長甯漢豪今日已與香港銀行公會會面，介紹項目的各項建議，並邀請銀行界就融資方案提供意見。當局指，政府團隊感受到財金界對項目有很大的興趣，亦對當局擬發展新的核心商業區表示期盼。

帖文又提到，在規劃方面，當局將會成立平台，讓6個專業學會參與人工島的主要規劃概念，並就此提出意見。

至於遭批評的新鐵路走線方案，發展局表示，新的擬議走線連接港島西至北部都會區的洪水橋，並接駁至規劃中的港深西部鐵路，能加強港島與北部都會區和大灣區的聯繫。

發展局亦指，會將由屯門東延伸往屯門西內河碼頭一段的方案，納入擬明年啟動的「龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究」中一併考慮，並已建議在未來的屯門東站預留接駁位，以利便日後作出連接。