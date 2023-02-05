愛犬「移居」彩虹橋　曾俊華憶相伴寫預算案：窩心｜政壇諸事町

不少人視汪星人、喵星人如親人一般，前財政司司長曾俊華今日（5日）在社交網站貼文，悼念陪伴他一家人十四年半的寶貝愛犬Oliver，他指以人類歲數計，Oliver已經多過一百歲，雖然早有說再見的心理準備，但因事出突然，令他心情未能平復。



曾俊華的貼文以：「我心愛嘅寶貝Olive」作開頭，指愛犬上周二突然離開，雖然至今已幾天，但坦言：「我哋仍然唔係好接受到你已經跑到彩虹橋嘅事實。」

他回憶Oliver於08年成為家中一份子時，只得幾個月大的Oliver可愛到不得了，當時仍是財政司司長的他，居於南區官邸，有無限精力的Oliver最愛到官邸草地跑跑跑，或時而走到旁邊小山坡探索；最喜歡玩拋波波，且身手非凡，即使網球被拋得高高，也總能一躍而起把波叼住。

每年此段時期是撰寫下年度預算案的日子，他又特別喜歡走到屋外空曠地方思考預算案佈局，感覺頭腦會清醒一點，他回憶指即使當時官邸戶外地方頗冷，但Oliver也願意陪伴在側：「做呢個艱巨任務，真係好窩心。」

還有另一件趣事，他指2017年宣布辭去財政司司長一職之後，因未完成任免程序，未能向外公布參選消息，大批傳媒卻在官邸外守候，觀察他一舉一動。Oliver因好奇全日於官邸四處走動，監視外面情況。結果，Oliver代替主人成為新聞主角，亮相各大報章。