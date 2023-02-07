署理特首陳國基：簡約公屋只用約5年　承諾處理好交通

特首李家超正率團在中東訪問，今日（7日）的行政會議由政務司司長陳國基以署理特首身份主持。陳國基在開會前見記者，總結昨天首日全面通關後情況。



昨日出入境28萬人次

陳國基表示，「你好，香港（Hello Hong Kong）」以及與內地全面通關，清楚向世界發出訊息，香港已經全面重返國際舞台，亦全面與內地通關。特首李家超正率領代表團到中東訪問，已簽署一些備忘錄或協議，相信對經濟有幫助。

通關方面，口岸已經全面開放，昨日亦外過羅湖情況，整體良好暢順。昨日總出入境人次有28萬，陸路口岸出入境有22萬人次，羅湖佔6.4萬人次，落馬洲有5.4人次，港珠澳大橋3.3人次，深圳灣亦有3萬人次。他認為周六日是最大挑戰，已指示提供最好的運輸服務，以及加派人手協助過關。

明天2月8日起跨境學童上學亦有特別安排，有特別櫃枱協助，小學及幼稚園在22 返學，跨境校巴已作出準備。

陳國基說每個口岸開始時都是人流較少，之後就會慢慢增加，所以蓮塘香園圍口岸亦不會例外，而且交通方便，相信將會受到歡迎。

被問到在入境內地方面，會否有空間簡化或取消俗稱「黑碼」的健康申報安排，陳國基稱這是內地入境要求，明白要使用智能電話填寫健康申報對長者不太方便，因此政府已派員到口岸協助填寫，避免入境內地需要排隊，在火車站亦有宣傳，會繼續與內地商討安排。

陳國基表示會和內地商討「黑碼」安排，但內地亦有自己需要，不敢講幾時可以取消，現時已有人手在關口幫助填表，希望大家可以提早填好，以免在關口擠塞。

他又說，檢情措施已經放寬很多，但未完全完結，因此亦要留下部份檢測中心以備不時之需。

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重申簡約公屋土地不會改變用途

陳國基亦提及簡約公屋的考慮，指未來10年公營房屋供應能滿足需求，但由於建築時間的問題，大部份落成集中在後5年，前5年相對較少。政府想提早解決市民房屋需要，因此在這情況下推出簡約公屋。簡約公屋的地方原本都用作其他用途，這些土地一般只會用5年，之後就會交還用作原本用途。政府明白市民關注交通配套，政府承諾會處理好。

對於啟德「簡約公屋」選址使用年期為7年，會否影響或有違啟德作為第二個核心商業區（CBD2）的定位，陳國基指，政府借用該選址5年，其後交還出來作原本的用途，強調簡約公屋安排只屬臨時性，不會改變原有用途，希望能夠得到市民諒解。

至於有擔心樓價受到影響，陳國基說明白有不同考慮，但要理解住在劏房的人是急需政府幫手，認為大家都要有心幫助他們，相信大家這樣想的話，其他問題亦容易解決，房屋局局長亦會繼續向社會解釋。

簡約公屋的租金較市面低幾千元，陳國基說這筆錢對他們很有幫助，而且居住環境一定有大改進，對兒童來說一定有幫助，這些社會價值無法衡量，請社會支持簡約公屋這個大型社會工程項目。

他重申不會改變土地用途，如花幾年讓基層上樓，對全社會都是好事，期望大家發揮互助互諒的精神。

有時都會畀人批評，香港係國際化城市，咁先進嘅城市，點解有啲人居住環境咁唔理想呢？ 陳國基