簡約公屋｜區議員批欠諮詢難服眾　政府回應稱會有適當會面安排

啟德「簡約公屋」選址引起地區反彈，房屋局局長何永賢昨日（5日）就此與「A4」聯盟立法會議員楊永杰及3名啟德區議員會面。參與會面的區議員張景勛今日（6日）在電台節目引述局方指，「簡約公屋」事在必行，須趕急推動，但居民質疑政府事前沒有諮詢地區，亦希望局方能夠白紙黑字列明退場時間。



他提到，房屋局局長政治助理歐陽文倩今晚將落區與啟德居民會面，收集民意。房屋局發言人則回應稱，當局會有適當安排與居民會面。



張景勛稱，啟德居民不反對「簡約公屋」政策，但反對啟德選址，而且政府應事先諮詢居民及區議員意見，不論基層或中產的意見也應該聆聽。他說，本港除了房屋問題，還需要面對種種問題，「若果每一次都以速度取勝，而唔係有足夠諮詢，好難服眾。」他又指，居民對局方回應感失望，希望能有代替啟德世運道的選址，但無奈相關項目後日（8日）已提交立法會工務小組審議。

他指，居民不信任局方提出「2+5」的使用年期，促請局方白紙黑字列明退場時間，並做好安排，以免退場引起混亂，導致退場延誤。他稱「2+5」並非短年期，一定會影響啟德發展成CBD2的進程，當局須思考如何減低「簡約公屋」對CBD2規劃的影響。

他說他一直爭取興建包括圖書館及康樂文娛設施在內的啟德綜合大樓，以及加強交通配套，若當區興建「簡約公屋」，相信更有需要興建相關設施。