簡約公屋｜邵善波撰文狠批成本與效益不成比例　無法以理服人

前中央政策組首席顧問邵善波，以新範式基金會總裁名義在報章撰文，以「簡約公屋計劃的謬誤」為題，猛烈批評計劃成本與效益不成比例，絕非理性，直言簡約公屋不是填補公營房屋供應的唯一方法，強調善用公帑才是政府的首要責任。



他又斥當局無法就高昂成本以理服人，只得訴諸情感護航。他強調，香港缺乏土地是個根本情况，但不是沒有解決辦法，需要的不單止是悲天憫人、菩薩心腸的情懷，更需要大膽、衝破成規的勇氣與魄力。



邵善波在前特首梁振英年代，出任政府中央政策組首席顧問，他在《明報》撰文指，特區政府日前撥出舊啟德機場的一幅地，在這中產地區建造超過1萬個單位的「簡約公屋」，重新引起社會對本屆政府房屋政策的爭議。

他指，計劃源自上屆政府的「過渡性房屋」政策，出發點沒有變，即在政府當前未能找到足夠土地去建造公營房屋的情况下，在一些已有規劃但尚未動工的土地上，以快速的建造辦法，打造一些單位，讓一些居住環境極其惡劣、長期等着入住公屋的住戶得以改善居住環境，只是本屆政府改用一個較漂亮的名字，棄用「過渡性」、「臨時」等負面字眼，提出興建3萬伙「簡約公屋」。

邵善波：成本與效益不成比例 絕非理性

他指，整個計劃的賣點，是能夠迅速建成一定數量，以鋼板打造的組合屋。但此方法建屋速度雖快，惟成本不低。按政府資料，3萬個簡約公屋單位，成本近260億元，平均每單位成本達86.6萬元，較傳統公屋的成本還貴10萬元，正是問題所在。

他質疑，以高於傳統公屋每單位成本10萬元的成本，建造只使用5年的臨時房屋，還未計算使用後拆除的費用，是什麼道理？唯一理由，是政府目前找不到可以永久使用的土地，但又想盡快幫助現時居住環境非常惡劣又在輪候公屋的家庭。他形容：「這動機雖然崇高，惟成本與效益不成比例，絕對是非理性的。」

政府目前找不到可以永久使用的土地，但又想盡快幫助現時居住環境非常惡劣又在輪候公屋的家庭。這動機雖然崇高，惟成本與效益不成比例，絕對是非理性的。 前中央政策組首席顧問邵善波

▼簡約公屋啟德世運道選址▼



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斥政府無法以理服人 唯有訴諸情感護航

他更指，當局在無法為這成本辯護情况下，只能棄用道理去說服人。由行政長官、政務司副司長、財政司副司長、負責專案的房屋局長等一眾官員，均提出「脫困數學」、「獅子山精神」等論述，認為貧困戶每天面對惡劣居住環境的痛苦，不能以金錢去衡量，以訴諸情感的方式，為計劃護航。邵善波直指，不計成本去幫助貧困家庭，是高尚情操，個人可以這樣做，但並不是一個負責任政府應有的行為，善用公帑是政府的首要責任。

不計成本去幫助貧困家庭，是高尚情操，個人可以這樣做，但並不是一個負責任政府應有的行為，善用公帑是政府的首要責任。 前中央政策組首席顧問邵善波

基金會曾提兩選址興建20萬公屋單位

邵善波在文中指出，新範式基金會曾向政府提交詳細方案，建議使用兩幅現成可用土地，以組裝合成建築法，快速建造20多萬個公共房屋單位，選址分別是前南丫石礦場，這荒棄石礦場佔地約60公頃，早於2002年交還政府，一直閒置；及羅湖站以東、本計劃興建沙嶺「超級殯葬城」的土地，項目已被放棄，地盤約有96公頃，並完成平整工程，可立即用作興建公共房屋。

他補充指，大規模採用組裝合成建築法，不單可以縮短建造期，也能省卻目前極度短缺的建造業工人人手；加上談的是數十萬個單位，認為這數量應有相當議價能力，有助減低成本。他承認，如要動用這兩幅地作長期發展，需要走規劃、環評及交通安排等程序，但以特事特辦形式，法律容許行政長官會同行政會議，可迅速修改這兩幅地已有的發展計劃。

邵善波重申，貧困家庭入住公共房屋，是最有效的扶貧、脫貧辦法。他們需要的是一個穩定、長期及可靠的安排，而不是一些臨時措施。

「新範式基金會」頗為神秘，大門上只有門牌號，但沒有任何標示機構名稱的招牌。（資料圖片/羅君豪攝）

翻查資料，新範式基金會有限公司（New Paradigm Foundation Company Limited）早於2007年8月成立，但一直鮮為人知。及至邵善波於2017年中任滿離開政府，並於同年11月獲批出任基金會執行董事，基金會的存在始曝光。根據當年資料顯示，基金會董事包括行政會議前成員張志剛、恒隆地產主席陳啟宗，及全國政協委員黃景強，他們均被視為與前特首梁振英關係密切。